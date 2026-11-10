Partidos de hoy en Lidom: Licey y Escogido defienden el primer lugar y Águilas buscan salir del sótano

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) continuará este martes 10 de noviembre con tres partidos, en una jornada en la que los Tigres del Licey y los Leones del Escogido buscarán mantenerse en el primer lugar de la tabla de posiciones, mientras que las Águilas Cibaeñas intentarán abandonar el último puesto.

Los encuentros están programados para comenzar a las 7:30 de la noche, con enfrentamientos entre los Gigantes del Cibao y los Tigres del Licey, los Toros del Este y las Águilas Cibaeñas, así como los Leones del Escogido y las Estrellas Orientales.

La jornada llega después de que los dos equipos capitalinos consiguieran victorias el lunes y quedaran empatados en la primera posición, ambos con récord de 13 triunfos y seis derrotas.

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Gigantes del Cibao vs. Tigres del Licey

Los Tigres del Licey (13-6) recibirán a los Gigantes del Cibao (9-10) en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, a las 7:30 de la noche.

Los azules llegan motivados tras derrotar 8-6 a las Águilas Cibaeñas, en un encuentro en el que Kevin Alcántara conectó un cuadrangular de dos carreras que contribuyó al triunfo.

Por su parte, los Gigantes buscarán recuperarse de la derrota 6-3 frente a las Estrellas Orientales, resultado que los dejó por debajo de .500, aunque permanecen en la tercera posición del campeonato.

Una victoria permitiría al Licey conservar al menos una parte del primer lugar, mientras que los Gigantes intentarán acercarse a los equipos que encabezan la clasificación.

Toros del Este vs. Águilas Cibaeñas

Las Águilas Cibaeñas (6-12) recibirán a los Toros del Este (7-12) en el Estadio Cibao, de Santiago, también a las 7:30 de la noche.

El conjunto cibaeño llega después de perder 8-6 ante los Tigres del Licey, resultado que lo mantuvo en el último lugar de la tabla de posiciones.

Los Toros, por su parte, sufrieron una derrota 5-2 frente a los Leones del Escogido, por lo que también necesitan una victoria para mejorar su ubicación en la clasificación.

El enfrentamiento tendrá especial importancia para ambos equipos, debido a que una victoria de las Águilas les permitiría superar a los Toros y abandonar el sótano, mientras que los romanenses buscarán ampliar su ventaja sobre sus rivales.

Leones del Escogido vs. Estrellas Orientales

Los Leones del Escogido (13-6) visitarán a las Estrellas Orientales (8-10) en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, a las 7:30 de la noche.

Los escarlatas llegan tras vencer 5-2 a los Toros del Este, resultado que les permitió mantenerse empatados con el Licey en el primer lugar del campeonato.

Mientras tanto, las Estrellas vienen de derrotar 6-3 a los Gigantes del Cibao, impulsadas por un grand slam de Leo Bernal y un jonrón de dos carreras de Josh Lester.

El conjunto oriental buscará aprovechar su condición de local para conseguir su novena victoria de la temporada y acercarse a los Gigantes, que ocupan el tercer puesto.

Así llegan los equipos a la jornada

Los Leones del Escogido y los Tigres del Licey comparten el primer lugar con marca de 13-6, seguidos por los Gigantes del Cibao (9-10), a cuatro juegos de distancia.

Las Estrellas Orientales (8-10) ocupan la cuarta posición, a 4.5 juegos, mientras que los Toros del Este (7-12) están en el quinto puesto, a seis encuentros.

Las Águilas Cibaeñas (6-12) cierran la clasificación, a 6.5 juegos del primer lugar, por lo que la jornada de este martes podría provocar movimientos tanto en la parte alta como en el fondo de la tabla.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más