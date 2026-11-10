San Antonio consiguió su novena victoria consecutiva, Los Angeles Lakers sumaron la sexta y Golden State extendió a ocho su cadena de triunfos. El dominicano Yaxel Lendeborg aportó 23 puntos en la contundente victoria de los Warriors.

La jornada de este lunes 9 de noviembre de 2026 en la NBA estuvo marcada por las victorias de San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers y Golden State Warriors, que prolongaron sus respectivas rachas ganadoras.

Victor Wembanyama protagonizó la actuación individual más destacada con 40 puntos, 11 rebotes y nueve tapones para San Antonio. Luka Doncic regresó a la competición con 32 puntos y 10 asistencias, mientras que el dominicano Yaxel Lendeborg contribuyó con 23 tantos en la paliza de Golden State sobre Nueva Orleans.

El dominicano Yaxel Lendeborg, dominicano por ascendencia, fue el representante más destacado de República Dominicana en la jornada del lunes 9 de noviembre. El novato de los Golden State Warriors aportó 23 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias en la victoria por 138-87 sobre los New Orleans Pelicans.

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Lendeborg tuvo una actuación muy eficiente: encestó ocho de sus 10 lanzamientos de campo, incluidos sus cuatro intentos de tres puntos, y convirtió tres de cuatro tiros libres. Además, disputó 27 minutos y fue uno de los principales protagonistas de la paliza de Golden State.

Resultados de la NBA del lunes 9 de noviembre de 2026

Partido Resultado Los Angeles Lakers – Atlanta Hawks 124-114 Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets 112-124 Washington Wizards – Detroit Pistons 111-122 Memphis Grizzlies – Toronto Raptors 118-102 Indiana Pacers – Dallas Mavericks 122-125 Denver Nuggets – Houston Rockets 100-110 San Antonio Spurs – Phoenix Suns 122-96 New Orleans Pelicans – Golden State Warriors . 87-138

Wembanyama lidera la novena victoria consecutiva de San Antonio

Los San Antonio Spurs (9-2) consiguieron su novena victoria consecutiva al derrotar por 122-96 a los Phoenix Suns, consolidándose como el equipo con la mejor racha activa de la NBA.

Wembanyama fue determinante en ambos lados de la cancha. El francés anotó 40 puntos, capturó 11 rebotes y bloqueó nueve lanzamientos en apenas 25 minutos de juego. Encestó 15 de sus 19 tiros de campo.

Dylan Harper aportó 17 puntos, mientras De’Aaron Fox terminó con 15 tantos y nueve rebotes.

Por Phoenix, Devin Booker fue el máximo anotador con 32 puntos. Los Suns perdieron su segundo partido consecutivo después de haber conseguido dos triunfos seguidos.

San Antonio también conservó su invicto como visitante, con cinco victorias en igual número de encuentros.

Doncic regresa y los Lakers consiguen su sexta victoria seguida

Los Angeles Lakers (10-2) derrotaron 124-114 a los Atlanta Hawks y extendieron a seis su cadena de victorias consecutivas.

Luka Doncic regresó después de perderse el partido del domingo contra Detroit por molestias en la zona lumbar. El esloveno respondió con 32 puntos, ocho rebotes y 10 asistencias, quedándose a las puertas de un triple-doble.

Los Lakers no contaron con Austin Reaves, quien estuvo ausente por enfermedad después de anotar 43 puntos en el encuentro anterior.

Walker Kessler aportó 21 puntos y 10 rebotes, mientras Sandro Mamukelashvili consiguió 23 tantos y ocho rebotes. Collin Sexton agregó 18 puntos.

Por Atlanta, CJ McCollum anotó 21 puntos y Nickeil Alexander-Walker terminó con 20. La derrota puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas de los Hawks.

Golden State aplasta a Nueva Orleans con 23 puntos de Lendeborg

Los Golden State Warriors (8-3) consiguieron su octava victoria consecutiva al aplastar 138-87 a los New Orleans Pelicans.

Stephen Curry y Brandin Podziemski anotaron 25 puntos cada uno, mientras que el dominicano Yaxel Lendeborg terminó con 23 tantos, 16 de ellos en la primera mitad.

La victoria permitió a Golden State completar invicto una serie de seis partidos en casa.

Además, los Warriors establecieron una marca histórica: se convirtieron en el primer equipo de la NBA que comienza una temporada con tres derrotas y posteriormente consigue ocho victorias consecutivas.

Por Nueva Orleans, Derik Queen anotó 16 puntos. Los Pelicans jugaron sin Zion Williamson, a quien el equipo decidió dar descanso, y sufrieron su tercera derrota consecutiva.

Cooper Flagg consigue 43 puntos y Dallas vence a Indiana

Cooper Flagg volvió a sobresalir con una actuación de 43 puntos, 10 rebotes y seis asistencias para conducir a los Dallas Mavericks a una victoria por 125-122 sobre los Indiana Pacers.

El novato anotó 30 de sus 43 puntos durante la segunda mitad y encestó 16 de sus 25 lanzamientos de campo.

Con 19 años, Flagg se convirtió en el segundo adolescente en registrar al menos 40 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias en un partido de la NBA. El primero fue Kevin Durant, con los Seattle SuperSonics, en la temporada 2007-2008.

Kyrie Irving también tuvo una noche sobresaliente, con 35 puntos, incluidos siete triples.

Por Indiana, Pascal Siakam consiguió 29 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias.

Houston supera a Denver pese a los 38 puntos de Murray

Los Houston Rockets derrotaron 110-100 a los Denver Nuggets y pusieron fin a una racha de dos derrotas consecutivas.

Jamal Murray encabezó la ofensiva de Denver con 38 puntos, mientras Nikola Jokic aportó 25 tantos, 16 rebotes y nueve asistencias.

Por Houston, Kevin Durant consiguió 23 puntos, 12 rebotes y ocho asistencias. Alperen Sengun también registró un doble-doble, con 20 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias.

Los Rockets consiguieron controlar el partido y evitaron que la producción ofensiva de Murray cambiara el resultado.

Detroit vence a Washington pese a los 44 puntos de Anthony Davis

Los Detroit Pistons derrotaron 122-111 a los Washington Wizards, que sufrieron su cuarta derrota consecutiva.

Anthony Davis fue la principal figura ofensiva de Washington, con 44 puntos y 13 rebotes, pero no pudo evitar la derrota.

Por Detroit, John Collins consiguió 24 puntos y 10 rebotes. Daniss Jenkins y Duncan Robinson aportaron 22 tantos cada uno, mientras Cade Cunningham terminó con 17 puntos y siete asistencias.

Los Pistons lograron recuperarse después de dos derrotas consecutivas.

Charlotte rompe una racha de seis derrotas

Los Charlotte Hornets derrotaron 124-112 a los Cleveland Cavaliers y pusieron fin a una cadena de seis derrotas consecutivas.

Grayson Allen encabezó la ofensiva de Charlotte con 27 puntos, mientras Naz Reid aportó 25 tantos y 13 rebotes.

Los Hornets tuvieron una destacada actuación desde la línea de tres puntos, con 23 encestes en 46 intentos.

Por Cleveland, el novato Meleek Thomas fue el máximo anotador con 18 puntos.

Memphis vence a Toronto y mantiene su invicto como visitante

Los Memphis Grizzlies derrotaron 118-102 a los Toronto Raptors y terminaron con una racha de tres derrotas consecutivas.

Ty Jerome lideró a Memphis con 27 puntos y cinco triples, mientras Cameron Boozer contribuyó con 22 tantos, siete rebotes y ocho asistencias.

Por Toronto, Jamal Shead consiguió 20 puntos y 11 asistencias, mientras RJ Barrett añadió 19 tantos.

Con el triunfo, Memphis mejoró su registro como visitante a cinco victorias en cinco partidos.

NBA: partidos de este martes 10 de noviembre de 2026

La jornada contempla seis partidos. Estos son los encuentros y sus horas de inicio, expresadas en horario de la República Dominicana.

Partido Hora (RD) Milwaukee Bucks vs. New York Knicks 8:30 p. m. Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers 9:00 p. m. LA Clippers vs. Phoenix Suns 10:00 p. m. Miami Heat vs. Utah Jazz 10:00 p. m. Orlando Magic vs. Sacramento Kings 11:00 p. m. Oklahoma City Thunder vs. Portland Trail Blazers . 12:00 a. m. (miércoles 11)

Nota: Los horarios corresponden a la hora del Este de Estados Unidos convertida al horario de la República Dominicana (una hora más). El último encuentro comienza ya en la madrugada del miércoles 11 en República Dominicana.

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