La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) iniciará este domingo 1 de noviembre su calendario del nuevo mes con tres enfrentamientos en los que los Leones del Escogido y los Tigres del Licey buscarán mantenerse en el primer lugar de la tabla de posiciones, mientras que los demás conjuntos intentarán mejorar sus respectivos récords.

Los encuentros comenzarán simultáneamente a las 5:00 de la tarde, con partidos en Santo Domingo, San Francisco de Macorís y San Pedro de Macorís.

La jornada llega después de un sábado en el que el Escogido derrotó 4-1 a las Águilas Cibaeñas, el Licey venció 6-3 a las Estrellas Orientales y los Gigantes del Cibao superaron 6-5 a los Toros del Este, con una remontada de dos carreras en el noveno episodio.

Partidos de Lidom hoy: domingo 1 de noviembre

Los Leones del Escogido recibirán a las Águilas Cibaeñas a las 5:00 p. m., en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo. A esa misma hora, los Gigantes del Cibao enfrentarán a los Toros del Este en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, mientras que los Tigres del Licey visitarán a las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

Escogido busca su octava victoria consecutiva ante las Águilas

Los Leones del Escogido llegan al encuentro con récord de ocho victorias y cuatro derrotas (8-4) y una racha de siete triunfos consecutivos, después de vencer el sábado a las Águilas en Santiago.

En ese partido, Marco Hernández produjo dos carreras con un sencillo, mientras que Vidal Bruján protagonizó una de las jugadas más destacadas de la jornada al robarse el plato.

Los escarlatas buscarán su octava victoria seguida para continuar en el primer lugar, que comparten con los Tigres del Licey.

Por su parte, las Águilas Cibaeñas llegan con marca de 3-8, ocupando la última posición del campeonato, y tratarán de recuperarse después de sufrir dos derrotas consecutivas.

Licey visita a las Estrellas para mantenerse en el primer lugar

Los Tigres del Licey, también con récord de 8-4, enfrentarán nuevamente a las Estrellas Orientales, después de derrotarlas 6-3 el sábado con una ofensiva de 13 imparables.

En ese encuentro, Estevan Florial conectó un cuadrangular solitario de 423 pies, mientras que Ramón Hernández impulsó dos carreras con un sencillo en el primer episodio.

Las Estrellas Orientales, con registro de 5-6, buscarán aprovechar su condición de locales para poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas.

El partido será importante para ambos equipos: el Licey intentará conservar su posición en la cima, mientras que las Estrellas buscarán regresar a la marca de .500.

Gigantes intentarán continuar su recuperación ante los Toros

Los Gigantes del Cibao recibirán a los Toros del Este después de protagonizar una remontada en la novena entrada del partido del sábado, cuando Gilberto Jiménez conectó un sencillo de dos carreras que permitió a los francomacorisanos imponerse 6-5.

Con ese triunfo, los Gigantes alcanzaron su tercera victoria consecutiva y mejoraron su récord a 6-6, colocándose en la tercera posición del campeonato.

Los Toros del Este, por su parte, registran cinco victorias y siete derrotas (5-7) y tratarán de recuperarse después de desperdiciar una ventaja de 5-4 en el último episodio de su compromiso anterior.

Así está la tabla de posiciones de Lidom

Los Leones del Escogido y los Tigres del Licey comparten el primer lugar con ocho victorias y cuatro derrotas (.667). En la tercera posición se encuentran los Gigantes del Cibao, con récord de 6-6 (.500), a dos juegos de distancia.

Las Estrellas Orientales ocupan el cuarto puesto con 5-6 (.455), a dos juegos y medio, mientras que los Toros del Este están en la quinta posición con 5-7 (.417), a tres juegos.

Las Águilas Cibaeñas permanecen en el último lugar, con registro de 3-8 (.273), a cuatro juegos y medio del primer puesto.

La jornada dominical podría provocar nuevos movimientos en la clasificación, especialmente en la disputa entre los dos equipos capitalinos por el primer lugar y en la parte media de la tabla, donde los Gigantes intentan consolidar su recuperación.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más