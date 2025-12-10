Los otros dos partidos de cuartos de final se jugarán el miércoles, en los que Oklahoma City Thunder enfrentará a los Phoenix Suns y Los Angeles Lakers a los San Antonio Spurs.

Las semifinales de la Copa NBA, el sábado, y la final, el martes el 16 de diciembre, se disputarán en Las Vegas, estado de Nevada.

Liderados por Brunson, los Knicks ganan a domicilio

En el segundo partido de este martes, los Knicks fueron amplios dominadores frente a unos Raptors que no aprovecharon la localía y estuvieron abajo hasta por 24 puntos en el partido jugado en el Scotiabank Arena, en Toronto.

Jalen Brunson aportó 35 puntos y fue el máximo anotador, mientras que el dominicano Karl Anthony-Towns registró un doble-doble de 14 puntos y 17 rebotes para el quinteto de la Gran Manzana.

"Sabíamos que sería un partido complicado", mencionó el alero neoyorquino Josh Hart. "Ellos fueron agresivos en el primer cuarto y luego mejoramos mucho en defensa para asegurar el partido".

"Debemos ir paso a paso, ganar cada partido, cada posesión, no debemos adelantarnos y asegurar lo que tenemos frente a nosotros", explicó Hart.

De esta manera, los Knicks lograron su décimo triunfo consecutivo ante los Raptors y se clasificaron por primera vez a las semifinales de la Copa NBA.

Orlando gana el duelo de la Florida

Con una sobresaliente actuación del alero Desmond Bane, que anotó 37 puntos, tomó seis rebotes y repartió cinco asistencias, Orlando Magic ganó 117 a 108 a su vecino de la Florida, el Miami Heat.

"Es tiempo de ganar y es lo único que me importa", dijo Bane tras la victoria.

"Necesitamos jugar en este tipo de partidos, queremos lograr cosas grandes y necesitamos este tipo de pruebas", añadió.

Bane, de 27 años y en su primera temporada con el Magic, encendió motores tras un primer cuarto en el que anotó sólo dos puntos.

Por su parte, el italo-norteamericano Paolo Banchero, que regresó el viernes pasado tras perderse 10 partidos por una distensión en la ingle, aportó 18 puntos para los Magic, que infligieron a Miami su cuarta derrota consecutiva.

Malas entregas de Orlando en la recta final le permitieron volver al partido a Miami, que no estuvo fino en el ataque. Con 33 segundos por jugar y abajo en el marcador por siete puntos, Tyler Herro falló un triple libre de marca que sentenció la victoria del Magic en el Kia Center, en Orlando.

Herro, de 25 años, necesitaba anotar un triple para llegar a 1.000 en su carrera en la NBA, pero terminó fallando sus seis intentos en una noche deslucida.

El brasileño Tristan Da Silva anotó 11 puntos para Orlando, mientras que el mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr. sumó 10 unidades para Miami.