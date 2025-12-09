El beisbolista dominicano Juan Soto, estrella de los Mets de Nueva York en las Grandes Ligas, entrenó este martes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de la capital dominicana y dejó ver su interés en jugar en la Liga Profesional de Béisbol de la República Dominicana (LIDOM) esta temporada.

En un vídeo en redes sociales se pudo ver al jardinero practicando en las instalaciones que los Tigres del Licey comparten con el los Leones del Escogido, junto con otras personas.

"Juan Soto está aquí en el estadio entrenando ahora mismo, ha estado practicando ante la mirada del dirigente Gómez y ante una persona que pertenece al staff de los Mets", señaló este martes el gerente general de los Tigres del Licey, Audo Vicente, al participar en el programa radial Diamante Deportivo que se transmite en una emisora de Santo Domingo.

Vicente, reveló que Soto ha solicitado en repetidas ocasiones el permiso para jugar con el conjunto azul en el campeonato de béisbol invernal dominicano, pero los Mets de Nueva York se lo han negado.

El gerente de los Tigres del Licey, dijo que el poderoso bateador zurdo le expresó que está en plenitud de condiciones para jugar en caso de que el equipo neoyorquino le otorgue el permiso para accionar con los Tigres.

"Juan ha pedido el permiso cuatro veces de manera directa, en dos semanas. Hace 45 minutos, los dos solicitamos el permiso otra vez y lo que nos dijeron fue, que, entre el día de hoy, mañana o pasado te dejamos saber, pero hasta el momento es no", reveló Vicente.

Vicente señaló, que además de las gestiones realizadas por el propio Soto y por él, como gerente general de los Tigres, el dirigente de los felinos, Gilbert Gómez, quien recientemente fue designado coach de primera base de los Mets, también ha hecho lo que ha podido ante la organización Grandes Ligas para tener al estelar toletero en el terreno de la liga dominicana.

Soto, quien el año pasado firmó el acuerdo más lucrativo en la historia del deporte profesional, de 760 millones de dólares, indicó en ese momento que había hablado con la gerencia de los Mets para que le permitieran por lo menos 10 juegos de la LIDOM.

Al respecto de esto, Vicente indicó que Soto quiere jugar en República Dominicana para cumplir con un compromiso que ha hecho con su familia.

"Juan quiere jugar por un tema, no nada más por la fanaticada, y es bueno que la gente lo sepa, quiere jugar porque tiene un compromiso o una promesa, más que todo, con sus familiares, con sus abuelos, que quiere que lo vean jugar aquí, explicó Vicente, quien indicó que el Soto se encuentra entrenando en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo", afirmó el gerente.

