El astro japonés Shohei Ohtani conectó este jueves su 54º jonrón de la temporada, lo que permitió a los Dodgers de Los Ángeles ganar la División Oeste de la Liga Nacional de las Grandes Ligas de béisbol tras aplastar 8-0 a los Diamondbacks de Arizona.

El 54º cuadrangular de Ohtani igualó su mejor marca en una sola campaña y el récord de la franquicia de los Dodgers que él mismo desarrolló el año pasado, cuando se convirtió en el primer jugador de la Major League Baseball (MLB) en registrar 50 jonrones y 50 robos en el mismo curso.

La superestrella japonesa, de 31 años, está a dos jonrones de Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, el máximo anotador de la Liga Nacional. El receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, lidera las Grandes Ligas esta temporada con 60 vuelacercas.

Los Dodgers, actuales campeones de la Serie Mundial, se aseguraron su cuarta corona divisional consecutiva y la undécima en 12 años.

Tras sucumbir ante la remontada tardía de los D’Backs el martes y necesitar 11 entradas para hacerse con la victoria el miércoles, los Dodgers dominaron este jueves en el último partido de la serie.

El jonrón de 125 metros de Freddie Freeman ante el lanzador de los Diamondbacks Nabil Crismatt, en la segunda entrada, fue seguido inmediatamente por una vuelacerca de Andy Pages. Mookie Betts impulsó dos carreras con un sencillo para cerrar una entrada de cuatro carreras.

Ohtani amplió la ventaja a 6×0 en la cuarta entrada, bateando bajo a través de la zona de strike para un jonrón de dos carreras que cayó en la piscina situada más allá de la valla del jardín central derecho del Chase Stadium, en Arizona.

Freeman siguió con un cuadrangular de dos carreras para poner el 8×0.

El lanzador de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, dispersó cuatro hits en seis entradas con dos bases por bolas y siete ponches, y tres relevos de los angelinos se combinaron para completar la blanqueada.

Los Dodgers terminarán la temporada regular con una serie de tres partidos contra Raleigh y los Marineros en Seattle.

Astros 11-5 Atléticos

Christian Walker conectó un jonrón e impulsó tres carreras para respaldar una buena apertura de Framber Valdez y los Astros de Houston vencieron el jueves a los Atléticos para romper una racha de cinco derrotas.

Valdez permitió un sencillo a Shea Langeliers en la primera entrada y luego ponchó a los siguientes cinco bateadores para marcar el tono.

Valdez (13-11) permitió una carrera y siete hits en siete entradas, ponchando a 10 y otorgando dos bases por bolas en su 31.ª apertura. Tuvo marca de 1-7 y efectividad de 6.80 en sus nueve salidas anteriores.

Houston evitó la barrida y además puso fin a una racha de siete derrotas ante los Atléticos, manteniéndose a un juego de Detroit por el último comodín de la Liga Americana, con los Tigres dominando el desempate.

Detroit venció a Cleveland 4-2 más tarde.

Nick Kurtz conectó dos jonrones e impulsó las tres carreras de los Atléticos. Conectó un jonrón contra Valdez en la sexta entrada y un jonrón de dos carreras contra Enyel De Los Santos en la octava.

Los 35 jonrones de Kurtz son la segunda mayor cantidad para un novato de los Atléticos, solo detrás de los 49 de Mark McGwire en 1987. Conectó nueve jonrones en 11 juegos contra Houston, empatado en el cuarto lugar con la mayor cantidad contra los Astros en una sola temporada.

Víctor Caratini conectó un sencillo productor y Walker una jugada de selección en la primera entrada contra JT Ginn para una ventaja de 2-0 y Houston no se amilanó. Walker conectó su jonrón número 24 en la octava entrada para ampliar la ventaja de los Astros a 11-1.

José Altuve se fue de 3-2 con dos carreras impulsadas y dos anotadas, e Isaac Paredes tuvo dos hits y dos carreras impulsadas para los Astros.

Ginn (4-7) permitió siete carreras y seis hits en 3 2/3 entradas. Dio tres bases por bolas y ponchó a cuatro.

Rojos 2-1 Piratas

Con una atrapada espectacular, el dominicano Noelvi Marte le robó un jonrón a Bryan Reynolds en la novena entrada y salvó las esperanzas de playoffs de los Rojos de Cincinnati en la victoria ante los Piratas.

Los Rojos quedaron un juego detrás de los Mets de Nueva York por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

"Dadas las circunstancias, esa es una de las mejores jugadas que he visto", dijo el mánager de los Rojos, Terry Francona. "Hay que tener en cuenta el tiempo del partido, el tiempo de la temporada, lo alto que llegó".

Marte, de 1,88 metros, saltó la barda de 2,4 metros y se estiró por encima de la primera fila de asientos para atrapar el batazo de 105 metros de Reynolds, que supuso el segundo out de la novena.

El dominicano también logró los otros dos outs de la novena, mientras que Emilio Pagán consiguió su 30.º salvamento, la mejor marca de su carrera, en 36 oportunidades.

Tigres 4-2 Guardianes 2

Jahmai Jones, Wenceel Pérez y Riley Greene conectaron jonrones solitarios en las primeras cuatro entradas para que Detroit derrotara a Cleveland, rompiendo una racha de ocho derrotas y empatando en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana. Los Guardianes tienen el criterio de desempate.

Seis lanzadores de los Tigres se combinaron para lanzar cinco hits. Brant Hurter (4-3) sacó cuatro outs y Will Vest ponchó a los tres bateadores en la novena entrada para su 22.º salvamento.

José Ramírez conectó un doblete productor en la octava, que estableció el récord de carrera de los Guardianes de más hits extrabase con 726. Parker Messick (3-1) permitió seis hits y cuatro carreras en cinco entradas.

Yanquis 5-3 Medias Blancas

Giancarlo Stanton conectó un doble que vació las bases con un out en la quinta entrada y Nueva York se mantuvo empatado en la cima de la División Este de la Liga Americana con una victoria sobre el visitante Chicago.

Los Yanquis ganaron su quinto partido consecutivo y se mantuvieron empatados con Toronto en la cima de la división. Aaron Judge conectó dos hits y recibió dos bases por bolas intencionales. Terminó la noche con un promedio de bateo de .330, el mejor de las Grandes Ligas, y un récord de la Liga Americana de 36 bases por bolas intencionales. Carlos Rodón (18-9) permitió tres carreras y cuatro hits en seis entradas.

Azulejos 6-1 Medias Rojas

Daulton Varsho pegó un grand slam y Toronto derrotó al visitante Boston para salvar el final de la serie de tres juegos.

El segundo grand slam de Varsho de la temporada rompió el empate 0-0 en la sexta entrada. George Springer añadió un jonrón de dos carreras más tarde en la misma entrada.

Los Medias Rojas necesitaban una victoria para asegurar su lugar en la postemporada tras ganar los dos primeros juegos de la serie.

Jarren Duran abrió la séptima con un doblete para romper una sequía personal de 0 de 12 y darles a los Medias Rojas su primer corredor del juego. Trevor Story siguió con un sencillo productor.

Mets 8-5 Cachorros

Brett Baty conectó un jonrón de tres carreras, Francisco Lindor también bateó de largo y el novato Nolan McLean ponchó a 11 bateadores, impulsando al visitante Nueva York a una victoria sobre Chicago.

Lindor registró su segunda temporada de su carrera con 30 jonrones y 30 bases robadas tras su jonrón solitario en la tercera entrada. Brandon Nimmo conectó tres hits y una carrera impulsada. McLean (5-1) permitió cinco carreras en cinco entradas y un tercio, y Edwin Díaz consiguió su 28.º salvamento de la temporada.

Seiya Suzuki, de los Cubs, conectó un jonrón solitario en la cuarta entrada y añadió un jonrón de tres carreras en la sexta. Shota Imanaga (9-8) permitió ocho carreras y nueve hits en cinco entradas y dos tercios.

Filis 1-0 Marlins

Walker Buehler y tres relevistas se combinaron para lanzar cinco hits, y Filadelfia venció al visitante Miami. Con su segunda derrota consecutiva, los Marlins quedaron eliminados de la contienda por la postemporada.

Buehler (10-7) lanzó cinco entradas sin permitir carreras para ayudar a Filadelfia a acercarse a dos juegos del inactivo Milwaukee por el primer puesto en los playoffs de la Liga Nacional.

Orioles 6-5 Rays

Dylan Beavers conectó un jonrón en el primer lanzamiento en la baja de la novena entrada para completar la remontada y Baltimore derrotó a Tampa Bay para ganar su último partido en casa.

Ryan Mountcastle y Coby Mayo también conectaron jonrones para los Orioles, que perdían 5-2 en la octava.

Mellizos 4-0 Rangers

Byron Buxton impulsó las cuatro carreras con un par de jonrones y Bailey Ober enfrentó a solo un bateador por encima del mínimo durante su período de seis entradas mientras Minnesota se llevaba el último partido de la serie de tres juegos en Arlington, Texas.

Por segundo día consecutivo, Buxton abrió el juego con un jonrón. Añadió un cuadrangular de tres carreras en la octava. Ober (6-9) dispersó dos hits y dio una base por bolas, ponchando a cinco en su única salida sin permitir carreras de la temporada.

El abridor de los Rangers, Tyler Mahle (6-4), permitió cinco hits y una base por bolas en cinco entradas, terminando con una efectividad de 0.84 en 10 aperturas en casa. Texas solo conectó tres hits.

Reales 9-4 Ángeles

Bobby Witt Jr. se fue de 5-4 con dos dobles, dos carreras y una impulsada em la victoria de Kansas City sobre Los Ángeles en el juego decisivo de una serie de tres juegos en Anaheim, California.

Vinnie Pasquantino conectó un jonrón e impulsó tres carreras para los Royals. Michael Lorenzen (7-11) permitió dos carreras y cinco hits en 5 2/3 entradas, e igualó su mejor marca personal con nueve ponches.

Mike Trout, Jo Adell y Nolan Schanuel conectaron jonrones para los Angelinos, que perdieron por undécima vez en 13 juegos. Mitch Farris (1-3) permitió cuatro carreras y cinco hits en cinco entradas.

Marineros 6-2 Rockies

Eugenio Suárez tuvo tres hits, incluido un jonrón, e impulsó tres carreras en el triunfo de los de Seattle ante los de Colorado para empatar un récord de la franquicia con una undécima victoria consecutiva en casa.

Randy Arozarena añadió dos hits y dos carreras impulsadas para los Marineros, que ganaron su séptimo partido consecutivo y se impusieron por decimoséptima vez en los últimos 18 juegos.

Los Marineros obtuvieron al menos el segundo puesto de la liga y un pase directo a la primera ronda. El abridor de los Marineros, Emerson Hancock, lanzó cuatro entradas en blanco.

