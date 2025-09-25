Yanquis 8-1 Medias Blancas

En otro resultado, los Yanquis de Nueva York derrotaron a los Medias Blancas de Chicago y tomaron el liderato de la división Este de la Liga Americana, desplazando a los Azulejos.

Aaron Judge conectó un par de cuadrangulares, sumando 51 en la temporada en curso para los Mulos, y queda a ocho de Cal Raleigh, de los Marineros de Seattle, quien lidera las Mayores.

Los Medias Blancas no pudieron evitar sufrir su centésima derrota del año.

Guardianes 5-1 Tigres

Los Guardianes de Cleveland derrotaron a los Tigres de Detroit y lideran la división Central en la Liga Americana con 86 triunfos y 72 derrotas.

El dominicano José Ramírez impulsó dos carreras con dos imparables llegando a 84 carreras remolcadas.

Los Tigres siguen sin poder salir del peor momento de la temporada y han perdido ocho juegos al hilo en plena lucha por clasificar a los playoffs.

Cachorros 10-3 Mets

Por su parte, los Cachorros de Chicago derrotaron a los Mets de Nueva York en una jornada de once imparables.

El cuadro neoyorquino se vio abajo en el marcador 5-0 en la tercera entrada y no pudo recuperarse.

Mientras Chicago ya se encuentra clasificado a la postemporada, los Mets han perdido terreno ante los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati, quienes aspiran al último cupo de clasificación en la lucha por el comodín.

Marineros 9-2 Rockies

Los Marineros de Seattle derrotaron a los Rockies de Colorado y se coronaron campeones de la división Oeste en la Liga Americana por primera vez desde 2001.

Seattle tuvo una explosión ofensiva que incluyó cinco jonrones, entre ellos dos de Cal Raleigh y uno del venezolano Eugenio Suárez.

"Estoy sin palabras, hemos trabajado fuerte por esto", dijo Raleigh. "Estoy muy feliz, amo este equipo, esta ciudad, agradezco a mis padres, celebraremos hoy porque esto no es el final".

Atléticos 6-0 Astros

El dominicano Luis Severino (7-11) logró su séptimo triunfo de la temporada en la victoria de los Atléticos sobre los Astros de Houston.

Fue una derrota dolorosa para Hpuston, que no solamente vio a los Marineros coronarse en su división sino que depende de otros para llegar a los playoffs.

Si los Tigres de Detroit no pierden dos de sus últimos cuatro partidos, Houston quedará fuera de la postemporada.