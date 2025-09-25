Los Medias Rojas de Boston derrotaron 7-1 a los Azulejos este miércoles en el Rogers Centre, en Toronto, en partido de la temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol en el que el venezolano Carlos Narváez conectó un jonrón de tres carreras.
Yanquis 8-1 Medias Blancas
En otro resultado, los Yanquis de Nueva York derrotaron a los Medias Blancas de Chicago y tomaron el liderato de la división Este de la Liga Americana, desplazando a los Azulejos.
Aaron Judge conectó un par de cuadrangulares, sumando 51 en la temporada en curso para los Mulos, y queda a ocho de Cal Raleigh, de los Marineros de Seattle, quien lidera las Mayores.
Los Medias Blancas no pudieron evitar sufrir su centésima derrota del año.
Guardianes 5-1 Tigres
Los Guardianes de Cleveland derrotaron a los Tigres de Detroit y lideran la división Central en la Liga Americana con 86 triunfos y 72 derrotas.
El dominicano José Ramírez impulsó dos carreras con dos imparables llegando a 84 carreras remolcadas.
Los Tigres siguen sin poder salir del peor momento de la temporada y han perdido ocho juegos al hilo en plena lucha por clasificar a los playoffs.
Cachorros 10-3 Mets
Por su parte, los Cachorros de Chicago derrotaron a los Mets de Nueva York en una jornada de once imparables.
El cuadro neoyorquino se vio abajo en el marcador 5-0 en la tercera entrada y no pudo recuperarse.
Mientras Chicago ya se encuentra clasificado a la postemporada, los Mets han perdido terreno ante los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati, quienes aspiran al último cupo de clasificación en la lucha por el comodín.
Marineros 9-2 Rockies
Los Marineros de Seattle derrotaron a los Rockies de Colorado y se coronaron campeones de la división Oeste en la Liga Americana por primera vez desde 2001.
Seattle tuvo una explosión ofensiva que incluyó cinco jonrones, entre ellos dos de Cal Raleigh y uno del venezolano Eugenio Suárez.
"Estoy sin palabras, hemos trabajado fuerte por esto", dijo Raleigh. "Estoy muy feliz, amo este equipo, esta ciudad, agradezco a mis padres, celebraremos hoy porque esto no es el final".
Atléticos 6-0 Astros
El dominicano Luis Severino (7-11) logró su séptimo triunfo de la temporada en la victoria de los Atléticos sobre los Astros de Houston.
Fue una derrota dolorosa para Hpuston, que no solamente vio a los Marineros coronarse en su división sino que depende de otros para llegar a los playoffs.
Si los Tigres de Detroit no pierden dos de sus últimos cuatro partidos, Houston quedará fuera de la postemporada.
