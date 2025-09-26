Lidom confirma partidos en Nueva York entre Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao

COLIMDO.- La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) anunció este jueves la celebración oficial de la Serie del Cibao, que disputarán en noviembre próximo las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao en Nueva York.

Durante una conferencia de prensa celebrada en el estadio Citi Field, el presidente de LIDOM, licenciado Vitelio Mejía Ortiz, exhortó a los dominicanos residentes en los Estados Unidos a respaldar la serie, que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de noviembre en el estadio de los Mets de Nueva York.

“Estos serán juegos válidos para la Serie Regular y podrían definir la clasificación de un equipo. Este es un torneo que traemos a los dominicanos para que disfruten nuestro béisbol”, manifestó Mejía Ortiz, quien también agradeció el esfuerzo de los equipos y del organizador del evento, el empresario Félix Cabrera.

El presidente de LIDOM estuvo acompañado por el vicepresidente de la liga, Winston Llenas; Víctor García Sued, presidente de las Águilas Cibaeñas; Rafael Almánzar, director de mercadeo de los Gigantes del Cibao; así como por el empresario Cabrera, los exjugadores David Ortiz y Bartolo Colón, y el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Kelvin Cruz, ministro de Deportes, y Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial participaron de la conferencia vía la plataforma Zoom. En el evento se disputará la Gran Copa Nueva York 2025 entre los dos equipos cibaeños de LIDOM.

El calendario contempla el primer partido el viernes 7 de noviembre a las 7:00 p. m., el segundo el sábado 8 a las 4:00 p. m. y el cierre el domingo 9 a las 4:00 p. m. Félix Cabrera El empresario Félix Cabrera adelantó que será un evento con muchas sorpresas, en el que se presentarán entre 15 y 20 orquestas durante los tres días de actividades.

“Estamos utilizando esta plataforma para mostrarle al mundo lo que es el deporte dominicano, especialmente nuestro béisbol”, expresó Cabrera.

Recordó además que ha organizado este tipo de encuentros con equipos dominicanos por tres años consecutivos, aunque será la primera ocasión en que se enfrentarán los dos conjuntos representativos del Cibao.

David Ortiz En el encuentro participó el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz, quien aprovechó para hacer una solicitud especial: “Quiero pedirles a los organizadores que dediquen esta Serie al lanzador Octavio Dotel y al merenguero Rubby Pérez”, expresó Ortiz.

Dotel, exlanzador de Grandes Ligas y de la pelota dominicana, y Pérez, hermano del expelotero Nelfi Pérez, fallecieron recientemente en la tragedia del Jet Set.

Nelson Cruz También tuvo participación el exjugador Nelson Cruz, quien se dirigió a los asistentes a través de la plataforma Zoom.

“Me excuso por no poder estar presente, pero felicito a los organizadores de este evento, el cual vamos a respaldar”, afirmó Cruz.

El extoletero destacó el entusiasmo que percibe en los dominicanos para esta Serie y confió en que todo se desarrollará conforme a lo planificado.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más