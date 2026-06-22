El dominicano Nick Hardt continúa viviendo el mejor momento de su carrera. Este fin de semana se coronó campeón del ATP Challenger CIT Open 2026, celebrado en Paraguay, tras imponerse en la final al argentino Juan Estévez con parciales de 7-6, 6-4 y 6-2.

Hardt mostró un tenis sólido durante toda la semana y superó a varios de los favoritos del torneo en su camino hacia el título. El integrante de la selección nacional de República Dominicana volvió a demostrar su crecimiento competitivo y confirmó el gran nivel que ha exhibido durante toda la temporada.

La conquista del Challenger paraguayo representa un nuevo paso en la consolidación internacional del tenista dominicano, quien se ha convertido en una de las principales figuras del deporte nacional. Además, el triunfo le permite seguir sumando puntos importantes en el ranking profesional.

Con este campeonato, Hardt acumula cuatro títulos en lo que va de 2026. Antes había conquistado el ITF M25 de Cuiabá, en Brasil, así como los torneos M25 de Pensacola y M15 de Orange Park, ambos en Florida. Su impresionante racha lo posiciona como uno de los tenistas latinoamericanos más destacados del circuito en la presente temporada.

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Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más