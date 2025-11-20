Además, el exjugador del FC Barcelona y París Saint-Germain (PSG) hizo saltar las alarmas tras recibir atención médica tras un mal apoyo con el pie que se quedó en un susto.Desde que regresó en enero al club de Pelé, donde se formó, el camisa 10 no ha alcanzado su mejor versión debido en parte a sus constantes problemas físicos, que le han mantenido de baja más de 100 días esta temporada.

Este miércoles, ante 14.317 aficionados santistas, jugó los 90 minutos y ofreció unos pocos destellos de la estrella mundial que fue en el pasado.

Sin embargo, en el arranque de la segunda mitad, 'Ney' llegó tarde a un corte y trastabilló a Reinaldo dentro del área. El árbitro no vio nada, pero el VAR le llamó al orden y decretó penalti.