El jardinero Gilberto Celestino y el lanzador estadounidense Grant Gavin fueron anunciados este miércoles como los ganadores del premio MVP de la Semana en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Celestino, de los Toros del Este, y Gavin, de los Leones del Escogido, fueron los jugadores más destacados en el béisbol dominicano en los partidos celebrados en la semana del 10 al 18 de noviembre.

El primer hombre al bate en la alineación de los Toros participó en cinco partidos, en los que pegó 12 imparables en 17 visitas al plato, válido para un promedio de bateo de .705, registrando un doble entre sus batazos, y se robó cinco bases.

Celestino, quien logró un porcentaje de embasarse de .739 en esos cinco encuentros, anotó siete vueltas y remolcó tres carreras para los Toros (10-10), quienes con marca de 2-3 en ese trayecto lograron mantenerse en la segunda posición del campeonato de Lidom.

Por su parte, Gavin (3-1) se trepó al montículo y lanzó 12 entradas sin permitir carreras limpias, para mejorar a 3.12 su porcentaje de carreras limpias permitidas en la temporada.

El diestro norteamericano permitió seis inatrapables y ponchó a nueve bateadores, para acumular un total de 22 rivales retirados por esta vía, situándose tercero entre todos los serpentineros que participan en el béisbol invernal dominicano.

Para quedarse con la distinción semanal entre los jugadores de ofensiva, Celestino superó a sus colegas Alberto Rodríguez y al cubano J.C. Escarra, ambos de las Águilas Cibaeñas.

Gavin, quien está empatado en el liderato de victorias en el torneo local, superó en la elección al lanzador mexicano Aaron Sánchez, de los Toros, quien ha ganado este premio en dos ocasiones en la campaña, así como también a los miembros de las Estrellas Orientales, Óscar de la Cruz y Enny Romero.

