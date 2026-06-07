El delantero brasileño Neymar dejó entrever que la Copa del Mundo de 2026 podría marcar el final de su trayectoria con la selección nacional al publicar el mensaje “The Last Dance” (El último baile) en respuesta a una publicación de la FIFA en redes sociales.

La reacción del atacante, de 34 años, despertó de inmediato las especulaciones sobre una posible despedida del máximo escenario del fútbol internacional. La publicación de la FIFA mostraba una secuencia de imágenes de Neymar en los Mundiales de 2014, 2018, 2022 y la actualidad, acompañada del mensaje: “Lo hemos visto crecer”.

La expresión utilizada por el futbolista hace referencia al popular documental sobre Michael Jordan y la última temporada de los Chicago Bulls, una frase que suele asociarse con el cierre de una carrera o de una etapa deportiva.

Ancelotti confía en Neymar para el Mundial

Pese a las lesiones que lo han afectado en los últimos años, el nuevo seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, decidió incluir a Neymar en la convocatoria para el Mundial de 2026 tras valorar su evolución física y el rendimiento mostrado con el Santos.

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El atacante no viste la camiseta de la selección desde la grave lesión sufrida en 2023 y actualmente continúa recuperándose de molestias en el gemelo, situación que podría impedirle disputar el debut de Brasil frente a Marruecos el próximo 13 de junio.

Un referente histórico de la 'Canarinha'

Neymar ha disputado 13 partidos en tres Copas del Mundo, con un balance de ocho goles y una semifinal alcanzada en Brasil 2014 como su mejor resultado en el torneo.

Si finalmente cumple con lo insinuado en sus redes sociales, el Mundial de 2026 representaría la última oportunidad del exjugador del Barcelona y Paris Saint-Germain para conquistar el único gran título que falta en su exitosa carrera.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más