Conclusión de etapa de grupos. Grupo B: Suiza 2 Canadá 1, Bosnia Herzegovina 3 Catar 1. Grupo C: Marruecos 4 Haití 2, Escocia 0 Brasil 3. Grupo A: Sudáfrica 1 Corea del Sur 0, República Checa 0 México 2. Hoy definición de grupos: Grupo E: Curazao vs Costa de Marfil, Ecuador vs Alemania. Grupo F: Túnez vs Países Bajos, Japón y Suecia. Grupo D: Turquía vs Estados Unidos, Paraguay vs Australia.

"La juventud termina el día en que tu jugador de fútbol favorito tiene menos años que tú" David Trueba, escritor, guionista y actor español que dice entender el fútbol como un microcosmo de la vida y una poderosa herramienta narrativa, reflejo de nuestras virtudes y miserias cotidianas.

Trueba, autor del recomendado libro ‘Saber perder’, es un escurridizo explorador de los misterios del arte de perder, la lección más importante que le enseña el deporte al ser humano. Uno de los mejores amigos de Pep Guardiola, y por la intensidad que ha estudiado a los entrenadores de fútbol, ha llegado a la conclusión que el trabajo de ser director técnico de un equipo conduce a límites insospechados de estrés por el constante deseo de ganar, convencer, gustar y seducir a sus jugadores.

Inicio de definición de grupos

Definidos los dos primeros lugares de los Grupos A, B y C con Suiza, Canadá, Brasil, Marruecos, México y Sudáfrica con puestos asegurados para la fase de eliminación directa de los debutantes dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Bosnia Herzegovina, Escocia y Corea del Sur quedan a merced de la resolución del resto de los grupos para saber si entran entre los ocho mejores terceros lugares que también se clasifican para la siguiente etapa. Catar, Haití y República Checa se despiden de Norteamérica 2026 con ganancias de 12.5 millones de dólares para cada selección.

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Cierto, Brasil ya no es aquel Brasil del ‘jogo bonito’ del ‘free style’ y de la gambeta heredada de la samba. Los tiempos de Pelé, Garrincha, Zico, Romario y Ronaldo ya lucen remotos. Hay quien dice que el Brasil de estos tiempos pertenece a la clase media del fútbol élite. Los tiempos cambian y el fútbol también.

Algunos sociólogos advirtieron en la década de los noventa que la calidad del fútbol brasileño descenderia en la misma medida que la pobreza del país disminuyera. Ha sido así según los cálculos del Banco Mundial que dicen que más de 30 millones de brasileños han salido de la pobreza en lo que va de siglo. Muchos niños que antes veían en el fútbol la única vía de escape de la dura vida de las favelas, hoy encuentran en los estudios un camino de mayor garantía de superación. El último Mundial ganado por Brasil fue el de Corea y Japón del 2002. ¿Coincidencias o casualidades? Saque su propia conclusión.

La selección de Ancelotti, muy alejada del arte y la belleza, abrazada al pragmatismo y al resultadismo, logró pasar de las dudas, tras el empate en el debut ante Marruecos, a la ilusión, al terminar como el líder del grupo C con un notable crecimiento de su juego colectivo, y con un once definido en donde Matheus Cunha ha desplazado al tosco Thiago como delantero centro, con centrocampistas que sin brillar, son cumplidores como Casemiro, Paquetá y Guimaraes, centrales que van bien en el juego aéreo y con buenas salidas de balón como Marquinhos y Gabriel, y las manos siempre seguras de Alisson en la portería. Pero el factor más desequilibrante e importante de este Brasil que viene de menos a más es Vinicius, quien ha marcado en los tres partidos y su desborde se convierte en un generador de ocasiones que pone en alerta máxima a las defensas contrarias.

Vinicius, cuando está lejos de la controversia, es un jugador fascinante, un extremo capaz de fabricar resultados por sí solo.

La razón de los partidos simultáneos

Todo va relacionado con la igualdad de condiciones para cada uno de los equipos de cada grupo. Al jugar al mismo tiempo se evita la especulación, el pacto previo, el juego de características ultra conservadoras que le restan al espectáculo y que va en detrimento del espíritu competitivo del Mundial. Al jugar en el mismo horario, cada una de las cuatro selecciones se olvida del resultado del otro partido y se concentra exclusivamente en realizar el mejor desempeño posible para tratar de sacar el mejor resultado.

Esta idea surgió tras uno de los episodios más bochornosos de la historia de los Mundiales cuando en España 1982, durante la última fecha del Grupo 2, Alemania Federal y Austria se enfrentaron conociendo el resultado que les aseguraba a ambas selecciones avanzar a la siguiente fase en detrimento de Argelia que había derrotado a Chile el día anterior.

La victoria alemana 1-0 fue un partido aburrido, prefabricado y sin nivel competitivo. Aquel triste episodio llamado ‘Pacto de Gijón’ provocó protestas que condujo a la FIFA a modificar los reglamentos para establecer de manera permanente los partidos simultáneos en cierre de fase de grupos.