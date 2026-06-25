La jornada del 24 de junio en las Grandes Ligas contó con destacadas actuaciones de peloteros dominicanos, encabezadas por Jasson Domínguez y Rafael Devers, quienes fueron piezas clave en las victorias de sus respectivos equipos.
Domínguez conectó el jonrón que dio la ventaja a los Yankees de Nueva York en su triunfo 4-2 sobre los Tigres de Detroit. Mientras que Rafael Devers también conecto vuadrangular para empatar el partido de Gigantes ante los Athletics.
Entre otros resultados destacados, los Cachorros aplastaron 10-3 a los Mets, los Piratas vencieron 11-1 a los Marineros, los Diamondbacks superaron 9-4 a los Cardenales y los Astros derrotaron 3-1 a los Azulejos.
Resultados de la jornada:
Marlins 4-2 Rangers
Cubs 10-3 Mets
Guardians 4-3 White Sox
Rockies 8-6 Red Sox
Angels 7-6 Orioles
Rays 5-3 Royals
Pirates 11-1 Mariners
Yankees 4-2 Tigers
Phillies 5-4 Nationals
Astros 3-1 Blue Jays
Brewers 6-5 Reds
Dodgers 4-3 Twins
Diamondbacks 9-4 Cardinals
Padres 5-2 Braves
Giants 2-1 Athletics
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