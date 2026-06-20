Países Bajos confirmó su condición de favorito y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras golear 5-1 a Suecia en un partido que dominó de principio a fin. La selección dirigida por Ronald Koeman mostró una gran contundencia ofensiva y aprovechó cada error de su rival para sumar su segunda victoria consecutiva en el torneo.

Desde los primeros minutos, la Oranje impuso su ritmo y encontró rápidamente la ventaja gracias a Brian Brobbey, quien abrió el marcador apenas al minuto cinco. El delantero volvió a aparecer poco después para firmar su doblete y encaminar una noche perfecta para los neerlandeses, respaldados por una destacada actuación de Denzel Dumfries, protagonista con dos asistencias.

Brobbey y Gakpo lideraron la exhibición neerlandesa

Suecia intentó reaccionar en algunos tramos de la primera mitad, pero se encontró con un sólido Bart Verbruggen bajo los tres palos. Mientras tanto, Países Bajos siguió generando peligro y trasladó su superioridad al marcador en el segundo tiempo.

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Cody Gakpo se encargó de ampliar la diferencia con dos goles consecutivos al inicio del complemento. El atacante aprovechó el gran trabajo colectivo de la Oranje para castigar una defensa sueca que nunca logró contener las constantes llegadas rivales. Con el marcador 4-0, el encuentro quedó prácticamente sentenciado.

Anthony Elanga descontó para Suecia al minuto 59 con una veloz acción individual que sorprendió a la defensa neerlandesa, pero el gol no cambió el desarrollo del partido. Países Bajos mantuvo el control de la posesión y continuó generando oportunidades de peligro.

La Oranje manda un mensaje al resto de favoritos

Cuando el encuentro llegaba a su final, Crysencio Summerville puso la guinda a la goleada al marcar el quinto tanto en los minutos de descuento, cerrando una actuación contundente de una selección que luce cada vez más sólida en el campeonato.

Con seis puntos en dos partidos, Países Bajos aseguró su presencia en la fase de eliminación directa y se perfila como uno de los candidatos a pelear por el título. Suecia, en cambio, queda obligada a ganar en la última jornada y depender de otros resultados para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más