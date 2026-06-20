Países Bajos firmó una exhibición ofensiva este sábado al derrotar 5-1 a Suecia en la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026, un resultado que le permite asegurar su clasificación a la siguiente ronda y confirmar su candidatura como uno de los equipos más sólidos del torneo.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman tomó el control desde los primeros minutos gracias a un inspirado Brian Brobbey, quien abrió el marcador al minuto 5 y amplió la ventaja al 16 tras dos asistencias de Denzel Dumfries. En el complemento, Cody Gakpo anotó un doblete a los minutos 47 y 54, mientras que Crysencio Summerville selló la goleada al 89.

Suecia descontó por medio de Anthony Elanga al minuto 59 después de una rápida carrera que sorprendió a la defensa neerlandesa, pero el tanto apenas sirvió para maquillar un partido ampliamente dominado por la selección naranja, que generó constantes ocasiones y contó con otra destacada actuación del portero Bart Verbruggen.

La figura de Dumfries fue clave durante toda la noche, participando directamente en tres de los goles neerlandeses y convirtiéndose en una pesadilla constante para la defensa sueca por la banda derecha. Su despliegue ofensivo permitió a los atacantes encontrar espacios y castigar repetidamente a un rival que nunca logró encontrar respuestas.

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Con la victoria, Países Bajos suma seis puntos en dos presentaciones y se instala en los octavos de final del torneo, mientras que Suecia queda obligada a ganar en la última jornada y esperar otros resultados para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más