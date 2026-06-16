Irán y Nueva Zelanda ofrecieron uno de los espectáculos más entretenidos del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al igualar 2-2 en un vibrante encuentro correspondiente al Grupo G. El duelo, disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, tuvo alternativas para ambos equipos y dejó cuatro goles en un choque de ida y vuelta.

El conjunto oceánico estuvo dos veces al frente en el marcador gracias a la inspiración de Elijah Just, pero la selección iraní respondió en cada ocasión y terminó rescatando un punto que mantiene abiertas sus aspiraciones en la fase de grupos.

Nueva Zelanda sorprendió con un inicio contundente

El partido apenas comenzaba cuando Chris Wood encontró espacios para asistir a Elijah Just, quien definió con precisión al minuto siete para adelantar a Nueva Zelanda y poner en aprietos a uno de los favoritos del grupo.

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Irán reaccionó con el paso de los minutos y comenzó a instalarse en campo rival. Tras varias aproximaciones y un disparo de Mehdi Taremi que se estrelló en el poste, el premio llegó al minuto 32 cuando Ramin Rezaeian culminó una jugada colectiva para establecer el empate antes del descanso.

Elijah Just volvió a aparecer, pero Irán respondió

La segunda mitad mantuvo el mismo ritmo intenso. Apenas a los 54 minutos, Nueva Zelanda volvió a golpear con una rápida transición ofensiva que terminó nuevamente en los pies de Elijah Just, autor de su segundo tanto de la noche tras otra asistencia de Chris Wood.

Lejos de resignarse, el conjunto iraní adelantó sus líneas y encontró la igualdad diez minutos después. Ramin Rezaeian envió un preciso centro al área y Mohammad Mohebbi se elevó para conectar un cabezazo que pegó en el travesaño antes de cruzar la línea de gol y decretar el 2-2.

Un reparto de puntos tras un duelo de alto ritmo

En el tramo final, ambos equipos buscaron el tanto de la victoria, aunque las constantes interrupciones, los cambios y el desgaste físico terminaron por reducir el ritmo del encuentro. Ninguno logró romper nuevamente la igualdad y el silbatazo final confirmó el reparto de puntos.

El empate deja a Irán y Nueva Zelanda con una unidad en el inicio del Grupo G y confirma que ambos están dispuestos a competir por un lugar en la siguiente ronda, tras protagonizar el partido con más goles de la jornada en el Mundial 2026.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más