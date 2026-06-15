Irán y Nueva Zelanda protagonizaron este lunes el encuentro más emocionante de la jornada al igualar 2-2 en su debut por el Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

La selección oceánica golpeó primero con un tanto de Elijah Just a los siete minutos, pero los iraníes reaccionaron antes del descanso gracias a Ramin Rezaeian, quien igualó las acciones al minuto 32 tras una jugada colectiva.

En la segunda mitad, Nueva Zelanda volvió a ponerse en ventaja con el segundo gol de Elijah Just, nuevamente asistido por el capitán Chris Wood, alimentando la ilusión de conseguir la primera victoria mundialista de su historia.

Sin embargo, Irán no bajó los brazos y encontró el empate definitivo al minuto 64 por medio de Mohammad Mohebbi, que conectó de cabeza un centro de Rezaeian para sellar el 2-2.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Con este resultado, ambas selecciones suman un punto en el inicio del Grupo G tras ofrecer un espectáculo de ida y vuelta que terminó siendo el compromiso con más anotaciones de la jornada.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más