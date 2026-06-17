La selección de Irán elevó una fuerte protesta ante la FIFA al denunciar supuestas condiciones discriminatorias durante su participación en el Mundial 2026. El entrenador Amir Ghalenoei aseguró que su equipo es “el más oprimido de todo el torneo” y trasladó personalmente sus quejas al presidente del organismo, Gianni Infantino.

Según explicó el técnico iraní tras el empate 2-2 frente a Nueva Zelanda, la delegación ha sido obligada a entrenar en Tijuana, México, pese a que sus partidos de la fase de grupos se disputan en ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles y Seattle, situación que ha generado constantes desplazamientos y dificultades logísticas.

Ghalenoei también cuestionó que no se les permitiera permanecer en California después del encuentro para facilitar la recuperación de los futbolistas, obligándolos a regresar pocas horas más tarde a México. “Parece que otros están haciendo los planes por nosotros”, expresó el seleccionador en su conversación con Infantino.

El delantero Mehdi Taremi respaldó las declaraciones de su entrenador y calificó la situación como “un desastre”, mientras que otros integrantes del plantel manifestaron su malestar por las condiciones de viaje y preparación. Sin embargo, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró que la federación iraní aceptó previamente dichas condiciones.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La polémica se produce en medio de un clima de tensión política alrededor de la selección iraní, con manifestaciones de opositores al régimen en las afueras del estadio y restricciones sobre determinados símbolos nacionales durante los partidos del Mundial 2026.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más