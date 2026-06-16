La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este martes 16 de junio con una jornada cargada de expectativas, en la que varias de las principales selecciones del planeta buscarán dar un paso importante en la fase de grupos y evitar sorpresas en su camino hacia los octavos de final.

La actividad del Grupo I comenzará con el duelo entre Francia y Senegal, programado para las 3:00 de la tarde, seguido por el enfrentamiento entre Irak y Noruega, que se disputará a las 6:00 de la tarde. Ambos compromisos prometen emociones en una llave que reúne a equipos con estilos de juego muy diferentes.

Más tarde, por el Grupo J, todas las miradas estarán puestas sobre la actual campeona del mundo, Argentina, que con Lionel Messi como principal referente se enfrentará a Argelia a partir de las 9:00 de la noche. La jornada concluirá con el choque entre Australia y Jordania, previsto para las 12:00 de la medianoche.

El Mundial 2026 ha estado marcado por la paridad y las sorpresas desde sus primeras fechas. Varias selecciones consideradas favoritas han encontrado una fuerte resistencia por parte de rivales que, sobre el papel, parecían inferiores, dejando resultados inesperados y numerosos empates.

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Uno de los ejemplos más claros fue el empate sin goles entre España y Cabo Verde, donde la selección africana frenó a la campeona de Europa gracias a una sólida actuación defensiva y a la destacada labor de su veterano guardameta Vozinha, demostrando que en esta Copa del Mundo ningún partido está resuelto antes del pitazo final.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más