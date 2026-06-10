MLB: resultados y posiciones. Cardenales blanquean a los Mets y Medias Blancas dejan en el terreno a los Bravos

Los Cardenales de San Luis extendieron su buen momento al imponerse 7-0 sobre los Mets de Nueva York, mientras que los Medias Blancas de Chicago vencieron 6-5 a los Bravos de Atlanta en un emocionante duelo que se definió en entradas extras. La jornada del martes también dejó victorias para los Dodgers, Yankees y Tigres, entre otros.
San Luis encontró en Alec Burleson a una de sus principales figuras ofensivas. El jardinero conectó un cuadrangular y remolcó tres carreras para encabezar el triunfo 7-0 sobre los Mets, respaldando una sólida actuación del abridor Dustin May, quien lanzó seis entradas en blanco para conseguir la victoria. Con el resultado, los Cardenales sumaron su quinto triunfo consecutivo.
En Chicago, los Medias Blancas dejaron en el terreno a los Bravos al imponerse 6-5 en diez entradas gracias a un jonrón de dos carreras de Braden Montgomery en su debut en las Grandes Ligas. El encuentro también estuvo marcado por la salida del venezolano Ronald Acuña Jr., quien abandonó el partido por molestias en el isquiotibial izquierdo.
Otros resultados de la jornada
Marineros 6, Orioles 5 (10 entradas)
Yankees 3, Guardianes 2
Dodgers 12, Piratas 3
Rays 4, Medias Rojas 3
Tigres 10, Mellizos 4
Marlins 10, Diamondbacks 6
Azulejos 3, Filis 2
Cardenales 7, Mets 0
Medias Blancas 6, Bravos 5 (10 entradas)
Reales 5, Rangers 3
Rockies 7, Cachorros 3
Angelinos 10, Astros 1
Rojos 5, Padres 3 (11 entradas)
Nacionales 6, Gigantes 3
Atléticos 7, Cerveceros 5
Tabla de posiciones
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