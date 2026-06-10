MLB: resultados y posiciones. Cardenales blanquean a los Mets y Medias Blancas dejan en el terreno a los Bravos

Los Cardenales de San Luis extendieron su buen momento al imponerse 7-0 sobre los Mets de Nueva York, mientras que los Medias Blancas de Chicago vencieron 6-5 a los Bravos de Atlanta en un emocionante duelo que se definió en entradas extras. La jornada del martes también dejó victorias para los Dodgers, Yankees y Tigres, entre otros.

San Luis encontró en Alec Burleson a una de sus principales figuras ofensivas. El jardinero conectó un cuadrangular y remolcó tres carreras para encabezar el triunfo 7-0 sobre los Mets, respaldando una sólida actuación del abridor Dustin May, quien lanzó seis entradas en blanco para conseguir la victoria. Con el resultado, los Cardenales sumaron su quinto triunfo consecutivo.

ANAHEIM, CALIFORNIA – MAY 03: Juan Soto #22 de los Mets de Nueva York golpea su bate contra el suelo tras poncharse en la séptima entrada contra los Angelinos de Los Ángeles en el Angel Stadium de Anaheim el 3 de mayo de 2026 en Anaheim, California. Jayne Kamin-Oncea/Getty Images/AFP (Foto de Jayne Kamin-Oncea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

En Chicago, los Medias Blancas dejaron en el terreno a los Bravos al imponerse 6-5 en diez entradas gracias a un jonrón de dos carreras de Braden Montgomery en su debut en las Grandes Ligas. El encuentro también estuvo marcado por la salida del venezolano Ronald Acuña Jr., quien abandonó el partido por molestias en el isquiotibial izquierdo.

Otros resultados de la jornada

Marineros 6, Orioles 5 (10 entradas)

Yankees 3, Guardianes 2

Dodgers 12, Piratas 3

Rays 4, Medias Rojas 3

Tigres 10, Mellizos 4

Marlins 10, Diamondbacks 6

Azulejos 3, Filis 2

Cardenales 7, Mets 0

Medias Blancas 6, Bravos 5 (10 entradas)

Reales 5, Rangers 3

Rockies 7, Cachorros 3

Angelinos 10, Astros 1

Rojos 5, Padres 3 (11 entradas)

Nacionales 6, Gigantes 3

Atléticos 7, Cerveceros 5

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Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más