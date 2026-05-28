También destacó el poder ofensivo de Baltimore, que castigó 11-2 a Tampa Bay en una de las ofensivas más contundentes de la fecha.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los Angeles Dodgers volvieron a apoyarse en el talento de Shohei Ohtani, quien brilló con una sólida apertura y además aportó ofensivamente en la victoria 4-1 sobre Colorado. En San Diego, el dominicano Cristopher Sánchez continuó su espectacular temporada al liderar la blanqueada de los Philadelphia Phillies frente a los Padres.

Los New York Yankees no tuvieron piedad de Kansas City y ganaron 7-0 gracias a otra gran salida de Gerrit Cole, mientras que los Chicago White Sox protagonizaron la paliza de la noche aplastando 15-2 a Minnesota. Por su parte, los Seattle Mariners vencieron 9-1 a Oakland y siguen presionando en la lucha divisional del Oeste de la Liga Americana.

Tabla de resultados MLB — 27 de mayo de 2026