MLB: resultados y posiciones. Otro jonrón más de Juan Soto
En la baja del primer inning, castigó una curva del zurdo Andrew Abbott con un estacazo de 365 pies por el jardín derecho para abrir el marcador. En la sexta entrada conectó un sencillo hacia el jardín central y en séptimo episodio llegó a la inicial por una interferencia del receptor, moviendo las bases a favor de los Mets.
Los Angeles Dodgers volvieron a apoyarse en el talento de Shohei Ohtani, quien brilló con una sólida apertura y además aportó ofensivamente en la victoria 4-1 sobre Colorado. En San Diego, el dominicano Cristopher Sánchez continuó su espectacular temporada al liderar la blanqueada de los Philadelphia Phillies frente a los Padres.
Los New York Yankees no tuvieron piedad de Kansas City y ganaron 7-0 gracias a otra gran salida de Gerrit Cole, mientras que los Chicago White Sox protagonizaron la paliza de la noche aplastando 15-2 a Minnesota. Por su parte, los Seattle Mariners vencieron 9-1 a Oakland y siguen presionando en la lucha divisional del Oeste de la Liga Americana.
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