En Nueva York, Juan Soto siguió encendido con los New York Mets, que derrotaron este miércoles 4-2 a Cincinnati.

Soto guio la victoria al conectar un jonrón solitario en la primera entrada y terminar el partido bateando de 3-2 con una carrera impulsada, una anotada y embasándose en tres ocasiones

También destacó el poder ofensivo de Baltimore, que castigó 11-2 a Tampa Bay en una de las ofensivas más contundentes de la fecha.

Los Angeles Dodgers volvieron a apoyarse en el talento de Shohei Ohtani, quien brilló con una sólida apertura y además aportó ofensivamente en la victoria 4-1 sobre Colorado. En San Diego, el dominicano Cristopher Sánchez continuó su espectacular temporada al liderar la blanqueada de los Philadelphia Phillies frente a los Padres.

Los New York Yankees no tuvieron piedad de Kansas City y ganaron 7-0 gracias a otra gran salida de Gerrit Cole, mientras que los Chicago White Sox protagonizaron la paliza de la noche aplastando 15-2 a Minnesota. Por su parte, los Seattle Mariners vencieron 9-1 a Oakland y siguen presionando en la lucha divisional del Oeste de la Liga Americana.

Tabla de resultados MLB — 27 de mayo de 2026

Visitante Resultado Local
Marlins 1-2 Blue Jays
Nationals 2-3 Guardians
Cardinals 1-2 Brewers
Mariners 9-1 Athletics
Diamondbacks   . 3-2 Giants
Phillies 3-0 Padres
Rays 2-11 Orioles
Angels 0-4 Tigers
Cubs 10-4 Pirates
Braves 0-8 Red Sox
Reds 2-4 Mets
Yankees 7-0 Royals
Twins 2-15 White Sox
Astros 4-3 Rangers
Rockies 1-4 Dodgers
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Posiciones MLB 2026

Temporada Regular | Antes de la jornada del jueves 28 de mayo de 2026

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🔵 LIGA AMERICANA

# Equipo Ganados Perdidos PCT JD Local Visitante DIF Últ. 10
1 🟡 Rays  34 19 .642   – 18-5 16-14 +24 5-5
2 ⚪ Yanquis  34 22 .607 1.5 17-9 17-13 +89 6-4
3 🔵 Azulejos  27 29 .482 8.5 17-13 10-16 6-4
4 🟠 Orioles  26 30 .464 9.5 17-13 9-17 -41 6-4
5 🔴  Boston  . 23 31 .426 11.5 9-18 14-13 -9 5-5

CENTRAL

# Equipo Ganados Perdidos PCT JD Local Visitante DIF Últ. 10
1 🔴 Guardianes Cleveland  . 33 25 .569 16-12 17-13 +13 7-3
2 ⚫ Medias Blancas  28 27 .509 3.5 16-11 12-16 -4 5-5
3 🔴 Mellizos Minnesota 27 29 .482 5 19-11 12-15 -9 7-3
4 🔵 Tigres de Detroit 22 34 .393 10 14-13 8-21 -25 2-8
5 🔵 Reales Kansas City 22 34 .303 10 15-17 7-17 -47 3-7

OESTE

# Equipo G P PCT JD Local Visitante DIF Últ. 10
1 🔵 Marineros de Seattle 28 29 .491 14-15 14-14 -24 6-4
2 🟡 Atléticos de Oakland 27 29 .482 0.5 10-15 17-14 -25 4-6
3 🔴 Vigilantes de Texas 29 30 .456 2 12-12 13-18 -1 4-6
4 🟠 Astros de Houston 25 32 .439 3 12-14 13-18 -41 6-4
5 🔴 Angelinos de Los Ángeles 21 35 .375 6.5 12-16 9-19 -62 5-5

🔴 LIGA NACIONAL

ESTE

# Equipo G P PCT JD Local Visitante DIF Últ. 10
1 🔴 Bravos de Atlanta 37 19 .661 17-10 20-9 +93 6-4
2 🔴 Filis de Filadelfia 29 27 .518 14-16 15-11 6-4
3 🔴 Nacionales de Washington 29 28 .509 8.5 10-16 19-12 -4 6-4
4 🟠 Marlins de Miami 26 31 .456 11.5 16-15 8-16 +13 5-5
5 🔵 Mets de Nueva York 23 35 .111 14 12-15 11-18 -29 3-7

CENTRAL

MIRA TAMBIÉN

# Equipo G P PCT JD Local Visitante DIF Últ. 10
1 🔵 Cerveceros de Milwaukee 33 20 .623 19-11 14-9 -70 7-3
2 🔴 Cardenales de San Luis 29 25 .537 1.5 15-13 16-12 -10 3-7
3 🔵 Cachorros de Chicago 40 26 .536 4.5 18-11 12-16 +14 1-9
4 🔴 Rojos de Cincinnati 29 26 .527 5 14-12 15-14 +26 5-5
5 ⚫ Piratas de Pittsburgh 29 27 .518 5.5 16-14 14-13 +28 5-5

OESTE

# Equipo G P PCT JD Local Visitante DIF Últ. 10
1 🔵 Dodgers de Los Ángeles 36 20 .643 18-13 18-10 +120 8-2
2 🟣 Diamondbacks de Arizona 31 24 .564 4.5 16-10 13-14 +41 9-1
3 🟤 Padres de San Diego 31 24 .564 1.5 16-15 15-8 -1 4-5
4 🟠 Gigantes de San Francisco 22 34 .393 14 12-16 10-18 -54 3-7
5 🟣 Rockies de Colorado 20 37 .351 18.5 10-15 10-22 +77 2-8

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