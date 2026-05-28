Finales del Oeste NBA: Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs en vivo: calendario, horarios, resultados y dónde ver | Juego 6

Esta noche, la de este jueves 28 de mayo, se enciende el Frost Bank Center. Los Oklahoma City Thunder (1°) visitan a los San Antonio Spurs (8°) en el Juego 6 de las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA 2026. Los Oklahoma City Thunder están 3 – 2 arriba en la serie.
Es decir, si los Oklahoma City Thunder ganan hoy se coronan campeones de las Finales de la Conferencia Oeste y avanzan directamente a las Finales de la NBA para enfrentar a los New York Knicks.
Horarios y dónde ver el Juego 6 de las Finales del Oeste de la NBA
- Fecha: Jueves 28 de mayo de 2026
- Hora: 8:30 p.m. hora del Este (ET) / 8:30 p.m. en República Dominicana
- Lugar: Frost Bank Center, San Antonio, Texas
- TV: NBC (EE.UU.) / ESPN (Latinoamérica) (verificá en tu cable o plataforma de streaming)
- Streaming: Peacock (EE.UU.) / Disney+ Premium, NBA League Pass (verificá en tu cable o plataforma de streaming).
- (DirecTV suele ser el canal 206 y en Claro varía según el plan. NBA TV: Disponible en proveedores de cable seleccionados, como Altice TV (canal 354 SD y 467 HD)
Lo que está en juego esta noche
Si los Thunder ganan, avanzan a las Finales de la NBA donde enfrentarán a los New York Knicks, quienes ya sellaron su boleto tras barrer 4-0 a los Cleveland Cavaliers en el Este. Si los Spurs ganan, fuerzan un decisivo Juego 7.
Finales del Oeste de la NBA 2026: Juegos y resultados de la serie
|Juego
|Sede
|Fecha
|Hora
|Juego 1
|Thunder vs. Spurs
|Martes 20 de mayo
|8:30 p.m.
|Juego 2
|Thunder vs. Spurs
|Jueves 22 de mayo
|8:30 p.m.
|Juego 3
|Spurs vs. Thunder
|Sábado 24 de mayo
|8:30 p.m.
|Juego 4
|Spurs vs. Thunder
|Lunes 26 de mayo
|8:30 p.m.
|Juego 5
|Thunder vs. Spurs
|Miércoles 27 de mayo
|8:30 p.m.
|Juego 6
|Spurs vs. Thunder
|Jueves 28 de mayo
|8:30 p.m.
|Juego 7*
|Thunder vs. Spurs
|Sábado 30 de mayo
|8:30 p.m.
* de ser necesario
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