Los Nacionales le devuelven el golpe a los Mets de Juan Soto

Tras el histórico primer duelo entre estos mánagers venezolanos, los Nacionales de Washington, que dirige Miguel Cairo, derrotaron este miércoles 5-4 a los Mets de Nueva York, de Carlos Mendoza.

Un día antes fue Mendoza quien salió vencedor en el primer enfrentamiento en la historia de las Grandes Ligas entre mánagers nacidos en Venezuela.

Mendoza está al frente de la novena de Queens desde el principio de la temporada de 2024, mientras que Cairo fue nombrado mánager interino de Washington en julio.

Los Mets llegaban al segundo duelo de la serie en el Nationals Park con una racha de tres victorias seguidas, pero la tarde se les puso rápidamente cuesta arriba cuando los locales tomaron una ventaja de 4-0 en la cuarta entrada.

Con un misil de 139 metros, Brett Baty abrió la pizarra para los Mets con un jonrón solitario en el quinto inning.

De inmediato, Josh Bell le devolvió la ventaja de cuatro carreras a los Nacionales con otro cuadrangular en quinta.

En la sexta entrada aparecieron las estrellas de Nueva York para ponerle emoción a la tarde.

El estadounidense Pete Alonso bateó primero un doble que permitió que el puertorriqueño Francisco Lindor anotara y el dominicano Juan Soto llegara a tercera base.

A continuación, Jeff McNeil pegó otro doble que remolcó las carreras de Soto y de Alonso colocando a los Mets al borde de la remontada.

La novena de Mendoza, sin embargo, se quedó en la orilla frente al trabajo de relevistas como el dominicano José Ferrer, que hizo su tercer salvamento de la temporada.

Esta serie histórica para el béisbol venezolano se definirá con el tercer y último duelo, este jueves.

Padres 8-1 Gigantes

Gavin Sheets conectó dos de los cuatro jonrones de San Diego y remolcó cuatro carreras, mientras que Fernando Tatis Jr. le robó un jonrón a su compatriota dominicano Rafael Devers para que los Padres arrollaran el miércoles 8-1 a los Gigantes de San Francisco.

El dominicano Manny Machado y Ryan O’Hearn también conectaron jonrones por los Padres, que se colocaron a un juego de los Dodgers de Los Ángeles, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional.

El abridor de los Gigantes, Landen Roupp (7-7), fue retirado del campo en carrito después de ser impactado en el muslo derecho por una línea del dominicano Ramón Laureano en la tercera entrada.

Roupp resbaló en el montículo y su rodilla izquierda se dobló antes de que el pitcher cayera de cara al suelo. Sostenía su rodilla izquierda mientras era revisado por un kinesiólogo. Luego, fue retirado del terreno en un carrito.

Tatis hizo una sensacional atrapada mediante un salto para robarle el jonrón a Devers en la primera entrada después de que conectó un elevado alto al jardín derecho contra el también zurdo JP Sears.

Tatis persiguió la pelota hacia su izquierda, calculó perfectamente su salto y levantó su guante por encima de la barda para hacer la atrapada. Tatis aterrizó de espaldas y se sentó recargado en la pared por un momento.

Yanquis 6-4 Rays

Los Yanquis de Nueva York lograron su quinta victoria seguida al tumbar 6-4 a los Rays de Tampa Bay, en una noche en la que estuvieron impulsados por dos jonrones de Trent Grisham y otros dos de Austin Wells.

Giancarlo Stanton conectó un jonrón de dos carreras como emergente en la décima entrada cuando los visitantes de Nueva York completaron una gira perfecta de cinco juegos.

Stanton, quien conectó dos jonrones el martes, conectó el jonrón ganador al jardín izquierdo ante el cerrador Pete Fairbanks (4-4) después de que los locales anotaran dos veces en la novena con dos outs para forzar entradas extra. Austin Wells siguió el jonrón de Stanton con su segundo jonrón profundo del juego.

Bob Seymour de Tampa Bay (2 de 4, dos carreras impulsadas) conectó su primer jonrón de su carrera, y Simpson se robó dos bases. Hunter Feduccia impulsó dos carreras con un doblete.

Filis 11-2 Marineros

Kyle Schwarber conectó un doblete, un jonrón y tuvo cinco carreras impulsadas, mientras que el primer bate Trea Turner tuvo cinco de los 20 hits de Filadelfia cuando los Filis derrotaron a los visitantes Marineros de Seattle 11-2 el miércoles por la tarde para completar una barrida de tres juegos.

El abridor de los Filis, Jesús Luzardo (12-6), permitió una carrera y tres hits en seis entradas. El zurdo no concedió bases por bolas y ponchó a 12, mientras los Filis, líderes de la División Este de la Liga Nacional, ganaban por quinta vez en sus últimos seis juegos.

Turner terminó de 5-6 con un triple, tres carreras y dos impulsadas, mientras que Schwarber, quien batea segundo, y los bateadores 8 y 9, Max Kepler y Bryson Stott, se fueron de 3-5 cada uno. Schwarber ahora lidera las Grandes Ligas con 109 impulsadas.

El cañonero estadounidense Schwarber conectó también su cuadrangular número 45 del año y solo es superado en Las Mayores por los 47 de Cal Raleigh, de los Marineros.

Raleigh no logró ampliar su liderato en sus tres turnos al bate de este miércoles en Filadelfia.

El dominicano Julio Rodríguez terminó con tres imparables y un cuadrangular para Seattle.

Piratas 2-1 Azulejos

Johan Oviedo ponchó a seis bateadores en cinco entradas y se combinó con tres relevistas para lanzar una bola de tres hits, liderando al anfitrión Pittsburgh sobre Toronto.

Oviedo (1-0) consiguió su primera victoria desde el 21 de septiembre de 2023, en su segunda apertura de la temporada tras recuperarse de una cirugía Tommy John.

Dennis Santana retiró a los tres bateadores en la novena entrada para conseguir su noveno salvamento.

Oviedo permitió un jonrón de George Springer al abrir la entrada, su 21.º jonrón de la temporada. Pittsburgh respondió de inmediato con una remontada con dos outs en la baja de la primera, cuando Tommy Pham impulsó un par de dobles ante el abridor de los Jays, Chris Bassitt (11-7).

Bo Bichette conectó dos de los tres hits de Toronto. Pham fue el único Pirata en conseguir un par de hits y un extrabase en un ataque de ocho hits.

Tigres 7-2 Astros

El triple productor de Dillon Dingler destacó una primera entrada de seis carreras mientras el anfitrión Detroit completaba una barrida en la serie de tres juegos contra Houston.

Dingler también conectó un doblete y anotó dos carreras para los líderes de la División Central de la Liga Americana, y Javier Báez contribuyó con dos hits y dos carreras impulsadas.

Charlie Morton (9-10) permitió dos carreras, tres hits y tres bases por bolas, con ocho ponches en seis entradas. Brenan Hanifee, Tyler Holton y Rafael Montero se combinaron para tres entradas de relevo sin permitir carreras.

Los Tigres han ganado nueve de sus últimos 11 juegos.

El jonrón de dos carreras de Mauricio Dubón en la cuarta entrada puso fin a la sequía de 31 entradas sin permitir carreras de los Astros, pero eso fue todo lo que Houston pudo hacer.

El abridor de Houston, Framber Valdez (11-7), fue responsable de las siete carreras de Detroit, permitiendo siete hits y cuatro bases por bolas en cinco entradas. El jardinero central Taylor Trammell abandonó el juego en la primera entrada tras estrellarse contra la barda.

Diamondbacks 3-2 Guardianes 2

Adrián Del Castillo impulsó la carrera de la victoria en la décima entrada después de que Lourdes Gurriel Jr. conectara un jonrón para empatar el juego en la novena, y Arizona venció a Cleveland en Phoenix.

Alek Thomas sacrificó a Pavin Smith a tercera en la décima entrada antes de que el bateador emergente Del Castillo conectara un sencillo para dejar tendido al jardín izquierdo corto ante Matt Festa (3-3) en el último juego de la serie.

La remontada de los Diamondbacks arruinó el debut en las Grandes Ligas del zurdo de Cleveland, Parker Messick.

Messick, llamado antes del juego desde Triple-A Columbus, permitió una carrera en 6 2/3 entradas en su debut en las Grandes Ligas y estaba en camino a la victoria hasta el jonrón de 424 pies de Gurriel ante Cade Smith al abrir la novena.

Marlins 6-2 Cardenales

Sandy Alcántara lanzó siete sólidas entradas contra la franquicia que lo fichó cuando el anfitrión Miami derrotó a San Luis.

Alcántara (7-11), quien firmó con los Cardenales procedente de la República Dominicana a los 17 años, permitió dos carreras (una limpia), cinco hits y una base por bolas, además de registrar nueve ponches, su mejor marca de la temporada.

Fue una de las pocas veces este año que Alcántara (6.04 de efectividad) ha estado a la altura de su rendimiento en el Cy Young de 2022.

Quizás lo único que necesitaba Alcántara era enfrentarse a su antiguo equipo. En ocho aperturas de su carrera contra San Luis, Alcántara tiene una efectividad de 1.66.

El campocorto novato de los Marlins, Máximo Acosta, quien no había conectado hits en sus primeros ocho turnos al bate en la MLB, rompió esa racha con un jonrón de 418 pies al jardín central en la sexta.

Heriberto Hernández, otro novato de los Marlins, se fue de 4-3 con dos carreras impulsadas. Joey Wiemer, de Miami, hizo su primera apertura de la temporada en el jardín derecho y, en la primera entrada, le robó extrabases a Iván Herrera con una atrapada corriendo en la zona de advertencia.

Bravos 1-0 Medias Blancas

El novato Hurston Waldrep lanzó siete entradas sin permitir carreras, la mejor marca de su carrera, y el anfitrión Atlanta venció a Chicago en el último partido de una serie interligas de tres juegos.

El partido fue completamente opuesto a los dos primeros juegos de la serie, cuando los equipos combinaron 43 carreras y 58 hits. Ambos equipos conectaron cuatro hits el miércoles.

Waldrep (4-0) permitió cuatro hits, una base por bolas e igualó su mejor marca personal con siete ponches. El ex prospecto número 7 de los Bravos, según MLB Pipeline, redujo su efectividad a 0.73 con 24 ponches en 24 2/3 entradas.

El bullpen de Atlanta culminó la tarea, con Pierce Johnson lanzando una octava entrada sin permitir carreras y el cerrador Raisel Iglesias con una novena perfecta para conseguir su 21.er salvamento.

Los Bravos han ganado siete de sus últimos ocho juegos.

Atlanta anotó su única carrera en la cuarta entrada gracias a un error de fildeo del campocorto de los White Sox, Colson Montgomery, que permitió a Marcell Ozuna anotar.

El abridor de Chicago, Martín Pérez (1-3), fue el perdedor, lanzando 5 1/3 entradas y permitiendo una carrera sucia con tres hits. Los White Sox han perdido seis de sus últimos siete juegos.

Angelinos 2-1 Rojos

Luis Rengifo impulsó la carrera de la ventaja en la octava entrada y Yusei Kikuchi permitió una carrera y siete hits en siete entradas mientras los Angelinos de Los Ángeles rompieron una racha de 10 derrotas consecutivas ante los Rojos de Cincinnati con una victoria de 2-1.

Yoan Moncada conectó un jonrón y Mike Trout se fue de 4-2 para extender su racha en base a 21 juegos para Los Ángeles, que ganó por segunda vez en seis juegos.

Reid Detmers (4-3) se llevó la victoria con una entrada de relevo sin permitir carreras y Luis García, quien sustituyó al cerrador lesionado Kenley Jansen (costillas), lanzó una novena con 1-2-3 para conseguir su primer salvamento. Kikuchi no concedió bases por bolas y ponchó a cuatro. Salió tras lanzar 88 lanzamientos, 58 de ellos strikes.

Ke’Bryan Hayes conectó dos dobles y anotó una carrera, mientras que Noelvi Marte se fue de 4-2 con una impulsada para Cincinnati, que vio truncada su racha de tres victorias.

Fue el quinto juego consecutivo de Marte con múltiples hits y extendió su racha de hits a 11 juegos.

Graham Ashcraft (7-5) cargó con la derrota tras permitir una carrera y tres hits en dos tercios de entrada. La derrota impidió que Cincinnati empatara con los Mets de Nueva York por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

