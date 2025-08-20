Realizarán VI Torneo Abierto de Ajedrez Dr. Miguel R. Hernández

La reconocida firma de eventos, GPS Entertainment”, dio a conocer hoy que realizará el VI Torneo Annual Abierto de Ajedrez Dr. Miguel R. Hernández, el cual tendrá lugar el domingo 26 de octubre de 2025 en el auditorio de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, ubicado en el 2406 de la avenida Amsterdam en esta ciudad.

"Este torneo nació del sueño de crear una plataforma donde el ajedrez pudiera servir como puente a través de las comunidades que amamos el deporte ciencia; y al prepararnos para estos sexta edición, nos llena de orgullo ver cómo se ha convertido en un evento que inspira a los jóvenes y adultos mayores, honra la disciplina y fortalece nuestra identidad cultural”, se lee en un comunicado firmado por el propio doctor Miguel H. Hernández.

“Estamos confiados que cada participante, independientemente del resultado final, se vaya con la convicción de que el ajedrez es una escuela de pensamiento y resistencia de por vida", agregó el profesional de la salud mental.

Este evento, muy esperado por la comunidad, continúa consolidando su reputación como uno de los torneos de ajedrez más importantes en las comunidades dominicana y latina de Nueva York.

El formato del torneo seguirá las calificaciones oficiales de la Federación de Ajedrez de los Estados Unidos (USCF), con cada partido establecido en 20 minutos con un retraso de 5 segundos. Esto garantiza un entorno justo y altamente competitivo donde cada participante puede mostrar su preparación, concentración y capacidad estratégica.

Los organizadores han anunciado que todos los premios están garantizados, lo que refleja el crecimiento y la seriedad del evento.

El torneo distribuirá dinero en premios: 1.200 $ para el 1er lugar, 1.000 $ para el 2do, 800 $ para el 3er, 600 $ para el 4to, 400 $ para el 5to y 300 $ para el 6to lugar. Además, hay premios especiales para actuaciones destacadas de categoría: 700 $ para Best U2200, $600 para Best U2100 y $500 para Best U1800.

Detrás de este esfuerzo están los coordinadores, José Villar (917-202-4297) y Pedro Perdomo, junto con la orientación y el liderazgo del doctor Miguel R. Hernández. Su compromiso con el ajedrez y el desarrollo comunitario asegura que el Open siga siendo una piedra angular de la competencia intelectual y el orgullo cultural.

El evento de GPS Entertainment cuenta con el patrocinio y la colaboración de la Fundación Los Arturito, organizaciones comprometidas con fomentar la educación, la disciplina y la creatividad a través de actividades recreativas y culturales. Su apoyo subraya la creencia de que el ajedrez no es solo un juego, sino también una herramienta para el empoderamiento y el crecimiento personal.

EL TORNEO

Durante los últimos seis años, el Torneo Abierto de Ajedrez Dr Miguel R. Hernández, ha atraído a jugadores de toda la ciudad de Nueva York, la comunidad dominicana y los círculos internacionales de ajedrez. Cada edición reúne a maestros experimentados, jóvenes prodigios y aficionados apasionados, creando una rica mezcla de talento y diversidad que mejora el prestigio de la competencia.

Para el público, el “ Open Chess” es más que un torneo; es un festival intelectual. Familias, estudiantes y líderes comunitarios se reúnen para presenciar partidos intensos, intercambiar ideas y celebrar el poder unificador del ajedrez. El ambiente combina el espíritu competitivo con el orgullo cultural, convirtiendo el evento en una experiencia memorable para todos los asistentes.

La edición de 2025 promete seguir construyendo sobre ese legado, ofreciendo un entorno competitivo con una organización de clase mundial al tiempo que destaca la importancia de la educación, el espíritu deportivo y la unidad. Los organizadores enfatizan que todos los niveles de jugadores son bienvenidos y que la competencia sigue siendo accesible pero desafiante.

La inscripción está abierta actualmente, y se anima a los interesados a ponerse en contacto directamente con los organizadores para asegurar su participación. Con los premios garantizados, la competencia de alto nivel y una comunidad de apoyo detrás, el “VI Annual Torneo Abierto de Ajedrez Dr. Miguel R. Hernández, se perfila como la edición más emocionante hasta la fecha.

Toda la comunidad está invitada a asistir y presenciar un día en el que la estrategia, la cultura y la pasión se unen en el tablero de ajedrez.

