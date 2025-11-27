Los New York Knicks lograron el miércoles un triunfo vital para superar la fase de grupos de la Copa NBA al imponerse 129-101 a los Charlotte Hornets, en una noche en la que Jalen Brunson anotó 33 puntos.

Los Oklahoma City Thunder tienen un pie en la fase final de la NBA Cup tras derrotar por 113-105 a los Minnesota Timberwolves con 40 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, mientras que los Boston Celtics cortaron la racha triunfal de los Detroit Pistons, a los que superaron 117-113.

La de este miércoles fue la penúltima jornada de NBA Cup antes de la fase final, sin que ningún equipo pudiese unirse a los ya clasificados Toronto Raptors y Los Angeles Lakers, pero con los Celtics, los Timberwolves, los Golden State Warriors, los Houston Rockets, los Sacramento Kings, los Charlotte Hornets y los Portland Trail Blazers oficialmente eliminados.

A continuación las tres escenas más importantes de la jornada:

-Knicks mantienen la posibilidad de liderar el Grupo C-

Una soberbia actuación de Brunson en su octavo partido de la temporada con al menos 30 puntos les permitió a los New York Knicks decidir su destino en la última jornada de la fase de grupos de la Copa NBA.

"Solamente buscamos formas de atacar, hoy la pelota estaba entrando", dijo Brunson. "Dominamos la pintura, logramos finalizar las jugadas y entender lo que la defensa nos estaba presentando".

Brunson tomó especial inspiración con la presencia del legendario Allen Iverson en el Spectrum Center (Charlotte), a quien considera uno de sus ídolos.

El alero Josh Hart fue el encargado de marcar el camino con 19 de sus 22 puntos en la primera parte, mientras que Brunson fue el cerrador con 18 de sus 33 en el complemento.

New York estuvo abajo por seis puntos temprano en el partido pero logró revertir el marcador alcanzando a liderar hasta por 31 unidades.

El dominicano Karl-Anthony Towns dominó la zona pintada con un doble-doble de 22 puntos y 10 rebotes.

En el cierre de la fase de grupos, New York se enfrentará a Milwaukee en un duelo directo por la clasificación.

-El Thunder un paso perfecto en la Copa NBA-

Oklahoma City Thunder sumó su tercer triunfo sin derrotas en la fase de grupos de la Copa NBA al imponerse 113-105 sobre los Minnesota Timberwolves.

Shai Gilgeous-Alexander, ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP) en la temporada 2024-2025, ganó el duelo directo frente a Anthony Edwards al anotar 40 puntos.

Edwards, de 24 años y una de las figuras emergentes de la NBA, respondió con 31 unidades, capturando ocho rebotes y sirviendo cinco asistencias.

Un triple de Edwards con un minuto en el reloj puso a los Timberwolves a un punto, una pronta respuesta de Chet Holmgren volvió la ventaja a cuatro, misma que fue consolidada en el juego de tiros libres por parte de los hoy locales en el Paycom Center (Oklahoma City).

El Thunder cuenta con el mejor récord en la temporada regular de la NBA luego de 18 triunfos y una derrota.

-Trail Blazers caen ante Spurs y quedan eliminados-

Los Portland Trail Blazers cayeron 115-102 a manos de los San Antonio Spurs en un partido decisivo para las aspiraciones de clasificar a la ronda de eliminación directa en la Copa NBA.

El cuadro dirigido por el brasileño Thiago Splitter tenía el control en sus manos, pero no pudo ganar el partido decisivo y quedó al margen de la competencia en su primera participación como técnico titular.

Los Spurs, que no contaron con el francés Víctor Wembanyama por una lesión, tuvieron en De’Aaron Fox a su máximo anotador con 37 puntos.

"Inicié el partido muy lento pero mis compañeros confiaron en mí", afirmó Fox. "Somos un equipo, tenemos una buena relación y cuando tenemos algunos jugadores fuera, otros aprovechan la oportunidad".

Fox, de 27 años y en su segunda temporada con San Antonio, tuvo un paso perfecto por la línea de tiros libres anotando en sus 12 intentos.

Con un récord de 2-1, San Antonio tendrá la oportunidad de asegurar el primer lugar del Grupo C en la Conferencia Oeste en un duelo directo con los Denver Nuggets para cerrar la fase de grupos.

