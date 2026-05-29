MLB: resultados y posiciones. Los jonrones de dominicanos Peña y Paredes sellaron triunfo de Houston en Arlington

Atlanta aplastó a Boston con una actuación descollante de Chris Sale, mientras que Houston cerró la serie ante Texas con un triunfo en el que los dominicanos Jeremy Peña e Isaac Paredes, protagonistas desde el primer inning en el juego de la jornada del jueves 28 de mayo.

Peña y Paredes conectaron jonrones en el primer inning del partido ante los Rangers de Texas, poniendo a Houston en ventaja desde el arranque y allanando el camino para la victoria por 5-1.

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Astros 5, Rangers 1: Arrighetti brilla y los dominicanos ponen el primer golpe

En Arlington, los Astros de Houston se impusieron 5-1 a los Rangers de Texas en el cuarto y último juego de la serie, cerrando un viaje de siete victorias en los últimos diez partidos. Spencer Arrighetti fue el lanzador ganador en una actuación de primer nivel, mientras que Nathan Eovaldi cargó con la derrota. Houston conectó 6 imparables y cometió un error; Texas respondió con 4 hits y también un error. Los Rangers, que acumulan seis derrotas en sus últimos siete juegos, no pudieron reponerse del golpe inicial que les propinaron los criollos dominicanos en el primer inning.

MLB. Resultados del jueves 28 de mayo

Braves 10, Red Sox 2: Sale aplasta a Boston en el cierre de la serie

Atlanta se llevó la serie ante Boston con una victoria contundente de 10 carreras por 2 en el Fenway Park. Chris Sale fue el gran protagonista del juego, al imponerse al lanzador de los Medias Rojas, Coulombe, que no pudo contener la ofensiva de los Bravos. Atlanta conectó 11 imparables y no cometió errores, en contraste con los 8 hits y 0 errores de Boston. Los Bravos, con marca de 38-19, consolidan su posición como uno de los equipos más sólidos de la Liga Nacional.

Cubs 7, Pirates 2: Rea supera a Skenes en Pittsburgh

En el PNC Park de Pittsburgh, los Cachorros de Chicago se impusieron 7 carreras por 2 a los Piratas en el cierre de la serie de cuatro juegos. Colin Rea fue el lanzador ganador, en tanto que Paul Skenes, el as de Pittsburgh y ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional el año pasado, cargó con la derrota en una noche en que no pudo sostener su nivel habitual. Chicago conectó 8 imparables sin errores, mientras que Pittsburgh tuvo 6 hits y cometió 2 errores que resultaron determinantes en el marcador final.

Blue Jays 2, Orioles 1: Hoffman cierra con autoridad en Baltimore

En el Camden Yards, Toronto se llevó el primer juego de la serie ante Baltimore con un triunfo ajustado de 2-1. Jeff Hoffman fue el lanzador ganador, con el cierre de Louis Varland (salvado 8), mientras que Núñez cargó con la derrota por los Orioles. Los Blue Jays conectaron 6 imparables y cometieron un error; Baltimore respondió con 8 hits sin errores, pero no pudo capitalizar sus oportunidades ofensivas. Toronto mejora a 28-29 y sigue en la pelea por un puesto de comodín en la Liga Americana.

El receptor dominicano Samuel Basallo llegó al juego del jueves ante los Blue Jays como uno de los bates más peligrosos del lineup de Baltimore, con promedio de .267 y 8 jonrones en la temporada. Pese al esfuerzo de los Orioles, que conectaron 8 imparables, Toronto se impuso 2-1 y Basallo no pudo evitar la derrota de su equipo en el inicio de la serie.

Angels 7, Tigers 1: Rodríguez domina en Detroit

Los Angelinos de Los Ángeles vencieron 7-1 a los Tigres de Detroit. Grayson Rodríguez fue el lanzador ganador, en tanto que Flaherty cargó con la derrota. Los Angels conectaron 11 imparables sin errores, mientras que Detroit tuvo apenas 3 hits. Ambos equipos comparten marca de 22-35.

Twins 6, White Sox 2: Martin brilla en el sur de Chicago

Minnesota venció 6-2 a los Medias Blancas de Chicago. Corbin Martin fue el lanzador ganador en una actuación sobresaliente, mientras que Woods Richardson cargó con la derrota. Los Mellizos conectaron 8 imparables y cometieron un error; Chicago tuvo 5 hits y también un error. Minnesota mejora a 27-30 y los Medias Blancas caen a 29-27.

La jornada del jueves 28 de mayo confirmó el poderío de los Bravos de Atlanta como el equipo más sólido de la Liga Nacional, al tiempo que los Astros de Houston siguen en racha con el respaldo de sus peloteros dominicanos. Los Cubs rompieron el hechizo ante Skenes, y los Blue Jays dieron el primer golpe en Baltimore. La temporada 2026 de las Grandes Ligas sigue ofreciendo béisbol de alta intensidad en cada jornada.

MLB: Tablas de posiciones de las Grandes Ligas

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