Lionel Andrés Messi nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina, y es considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos. Formado en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys y posteriormente en La Masia del Barcelona, construyó una carrera repleta de títulos colectivos e individuales que lo han colocado entre las mayores leyendas del deporte. Actualmente milita en el Inter Miami de la MLS y continúa siendo el capitán de la selección argentina.

Durante más de dos décadas de trayectoria profesional, Messi conquistó múltiples títulos de liga con el Barcelona, cuatro Ligas de Campeones de Europa y numerosos reconocimientos individuales, entre ellos ocho Balones de Oro, una cifra récord en la historia del fútbol. También fue pieza clave para que Argentina ganara la Copa América de 2021 y la Copa Mundial de Catar 2022.

El Mundial de 2026 representa una cita histórica para el rosarino, ya que disputa su sexta Copa del Mundo, convirtiéndose en el primer futbolista en alcanzar esa marca. Además, llega como el líder de una selección argentina que defiende el título conseguido cuatro años antes y que mantiene gran parte de la base campeona.

Aunque está próximo a cumplir 39 años, Messi continúa marcando diferencias gracias a su visión de juego, precisión en el pase, capacidad para generar espacios y eficacia frente al arco. Su experiencia se ha convertido en una de las principales fortalezas del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

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Argentina a la espera

Argentina deposita buena parte de sus aspiraciones en su capitán. Más allá de los goles, se espera que sea el conductor futbolístico del equipo, que administre los tiempos del partido y aparezca en los momentos decisivos. Si mantiene un buen nivel físico, puede ser nuevamente uno de los protagonistas del torneo y ayudar a la Albiceleste en la defensa de su corona mundial.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más