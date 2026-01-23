Los Leones derrotaron este jueves por 4-7 a los Toros del Este con una gran actuación de Junior Lake y Yamaico Navarro que anotaron tres carreras cada uno, en el segundo encuentro de la serie final del campeonato invernal de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Con la victoria obtenida en el estadio Francisco Micheli, de La Romana, los Leones suman su segunda victoria sobre los Toros en la serie final que se juega al mejor de siete encuentros. El tercero se disputa este viernes.

El tercer partido de la final será disputado este viernes asimismo en el estadio Francisco Micheli, de La Romana.

Con Lake y Navarro a la cabeza, los escarlatas han anotado 14 carreras en sus dos primeros duelos de esta final, promediando siete anotaciones por partido.

Previo al inicio del encuentro de este jueves, el jardinero Bryan de la Cruz recibió el trofeo que lo reconoce como Jugador Más Valioso de la temporada de la Lidom y un automóvil modelo 2026 como parte del premio que otorga esta distinción.

Cómo fue el juego

En la acción del partido, los Leones tomaron la delantera en la misma primera entrada, al anotar tres carreras contra el lanzador colombiano Nabil Crismatt, quien inició el encuentro por los Toros.

José Marmolejos conectó un elevado de sacrificio al jardín derecho para remolcar a Erik González con la primera carrera de los escarlatas.

Yamaico Navarro fletó un indiscutible al prado central con que empujó a Sócrates Brito y Junior Lake para completar el ataque de tres anotaciones de los Leones en el primer episodio.

Los capitalinos continuaron con su despliegue ofensivo en el tercer acto, cuando con doble de Navarro al jardín izquierdo, Lake anotó desde la inicial, mientras que Navarro completó el recorrido hasta el plato por imparable del venezolano Alcides Escobar, para darle ventaja de cinco carreras (0-5) a los Leones.

El mexicano José Urquidy, quien inició por los Leones, mantuvo a raya los bates de los Toros hasta la quinta entrada, cuando el norteamericano Eric Filia le pegó un batazo de dos bases con el cual empujó al puertorriqueño Onix Vega y al estadounidense Rudy Martin con las primeras dos carreras para los locales.

Los Toros continuaron acercándose en el marcador (4-5) en el sexto capítulo, cuando con dos outs y las bases llenas, Martin pegó un doble al jardín derecho para llevar a Eloy Jiménez y Yairo Muñoz hasta la timbradora.

Los Leones se sacudieron y sumaron dos vueltas más en la novena entrada, cuando con dos outs y Brito en las bases, Lake mandó la pelota por encima de la pared, para agregar dos anotaciones en favor de los escarlatas.

Urquidy lanzó los primeros 4.1 episodios, en los que le anotaron dos carreras, una de ellas inmerecida, para los Leones.

Crismatt fue castigado con cuatro carreras en 2.2 entradas, en las que ponchó a dos bateadores por los Toros.

El tercer partido de la final será disputado este viernes en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, donde el norteamericano Aaron Leasher abrirá por los Leones y el cubano Odrisamer Despaigne iniciará por los Toros.

