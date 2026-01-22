Los Leones del Escogido vinieron desde atrás en la octava entrada para tomar la ventaja en el primer partido por el campeonato al imponerse 7-6 a los Toros del Este en el Juego 1 de la Serie Final de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Los Leones llegaron al octavo inning perdiendo 2-6, pero hicieron cinco carreras contra Jean Carlos Mejía en el comienzo de la serie final.

Los felinos lograron la ventaja definitiva gracias a un elevado de sacrificio de Franchy Cordero al jardín derecho, que permitió a Yamaico Navarro anotar desde la tercera base para dar el triunfo a los de Santo Domingo ante el club de los astados de La Romana.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los Leones atacaron temprano en la parte baja del primer episodio. Héctor Rodríguez abrió el encuentro con un doblete frente a los lanzamientos de Enny Romero quien, tras sacar a los dos bateadores siguientes, toleró un hit al jardín central por parte de Junior Lake, con el que los rojos anotarían la primera carrera.

Lake aprovechó un lanzamiento desviado para avanzar a segunda y posteriormente, con un balk cometido por Romero, Lake anotó la segunda vuelta del Escogido.

Los Toros no se quedaron de manos cruzadas y ripostaron inmediatamente en la parte alta del segundo inning. La entrada abrió con doblete de Eloy Jiménez frente a Travis Lakins y, en el turno siguiente, el boricua Eddie Rosario despachó un cuadrangular por todo el jardín derecho del Estadio Quisqueya, empatando las acciones.

Los de La Romana tomaron el control en esa misma entrada, luego de llenar las bases sin out. Yairo Múñoz fue golpeado y Jeimer Candelario recibió transferencia, lo que hizo salir a Travis Lakins, quien fue remplazado por Derek West. El primer bateador al que West enfrentó fue Onix Vega, quien conectó un hit al central para llenar las bases y una transferencia a Eric Filia llevó al plato la tercera vuelta de los Toros.

Los Toros continuaron su ataque en el tercero, anotando su cuarta carrera con dobles consecutivos de Bryan de la Cruz y Eloy Jiménez. Yairo Muñoz despachó un sencillo que picó detrás de la primera base, lo que permitió la quinta anotación de los Toros.

Los de La Romana volvieron a la carga en la sexta entrada, con un hit de Sergio Alcántara que llevó a Rudy Martin al plato, luego de haberse embasado por hit y posteriormente estafado la segunda almohadilla. El marcador se colocó 6 vueltas por 2.

Los Leones no dieron su brazo a torcer y tomaron el control encuentro de manera dramática en el octavo inning. Héctor Rodríguez y Erik González despacharan sencillos consecutivos para abrir el inning, seguidos de un doblete remolcador de una vuelta de Sócrates Brito para colocar el juego 6 por 3. Junior Lake llevó la cuarta vuelta roja al plato con un infield hit a la tercera base. Posteriormente, un hit al jardín izquierdo de Alcides Escobar empujó dos carreras más a la goma, empatando las acciones a seis vueltas por equipo.

El lanzador ganador fue Aneurys Zabala quien tiró una entrada de tres hits y una vuelta permitida, mientras que el salvamento fue de Stephen Nogosek al lanzar la novena en blanco.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más