Leones del Escogido y Toros del Este ponen un pie en la final de la LIDOM

Los Leones del Escogido y los Toros del Este pusieron un pie en la final de la LIDOM al ganar este miércoles a los Gigantes del Cibao y a las Águilas Cibaeñas, respectivamente, a falta de tres partidos para concluir la etapa semifinal del torneo de béisbol invernal dominicano.

Juegos de hoy jueves:

Con los resultados favorables que cosecharon Leones y Toros en los juegos de ayer (Leones 5-1 Gigantes / Toros 3-0 Águilas) estas novenas se alzan con el primero y segundo puesto en la clasificación, que podría completar su calendario de 18 partidos antes del sábado, día de la disputa del último encuentro de no definirse este jueves y viernes a los dos clasificados a la final.

Los Toros se mantienen a dos juegos de los Leones (11-4), primeros en esta semifinal, mientras que las Águilas se han alejado a tres encuentros, aunque aún consevan posibilidades de empatarles en los tres partidos que restan. Solo los Gigantes del Cibao están ya eliminados.

Así quedó la tabla de posiciones LIDOM este miércoles:

Las Águilas están obligadas a vencer este jueves a los Gigantes para evitar quedar a dos juegos de distancia si los Toros llegaran a derrotar a los Leones, y eventualmente necesitarían superar el viernes a los propios Toros para provocar un empate.

LEONES 5-1 GIGANTES

El mexicano José Urquidy se lució desde el montículo y el venezolano Alcides Escobar despachó la pelota del parque para que los Leones del Escogido dieran un paso más hacia la final del torneo de béisbol invernal al derrotar a los Gigantes del Cibao en el partido celebrado en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste).

Con este triunfo, los Leones (11-4) obtendrían el pase a la final de lograr una victoria en la jornada de este jueves o si las Águilas vuelven a ser derrotados.

Urquidy (1-2) tuvo su mejor presentación en lo que va de la semifinal con los Leones, al lanzar cinco entradas de apenas dos imparables, sin carreras, y cuatro ponches para acreditarse la victoria.

Escobar mandó la pelota sobre la pared, sin nadie en circulación, para encabezar un rally de cuatro anotaciones en la primera entrada, en el cual José Marmolejos contribuyó con sencillo productor de dos carreras.

Jorge Mateo, Junior Lake, Raimel Tapia y Erik González anotaron una vuelta cada uno para complementar el ataque del conjunto escarlata.

José Sirí pegó de cuadrangular por segundo juego consecutivo para llevar al marcador la única carrera de los Gigantes en el partido.

Luego de dos outs, los Leones del Escogido llenaron las bases y un imparable de José Marmolejos al prado izquierdo, combinado con un error en tiro del guardabosque Leury García, permitió que los tres corredores anotaran.

En el quinto, tras un doble de Erik González al bosque izquierdo, un rodado de Sócrates Brito a la inicial que movió al corredor y un batazo de Lake por tercera que se convirtió en error de Marco Hernández llevó a González a la registradora con la quinta anotación roja.

La única vuelta de los locales llegó en el sexto frente a Héctor Neris con un cuadrangular solitario de José Sirí entre los jardines izquierdo y central.

Fuera de esa carrera, el bullpen de los capitaleños estuvo perfecto tras la presentación de José Urquidy, puesto que Jefry Yan tiró un episodio en blanco al igual que Hansel Marcelino (con dos ponches) y Stephen Nogosek.

TOROS 3-0 ÁGUILAS

Los Toros del Este derrotaran a las Águilas Cibaeñas, resultado que les permitió sacarles un juego de ventaja y hacerse en solitario del segundo puesto clasificatorio a la serie final, cuando restan apenas tres partidos del calendario del round robin.

Jeimer Candelario disparó un doble de dos carreras y el panameño Jaime Barría tuvo una dominante actuación monticular para que los Toros del Este superaran este miércoles por blanqueada 0-3 a las Águilas Cibaeñas, para quedarse solos en la segunda posición.

Posteriormente, un fly de sacrificio de Alcántara amplió la ventaja y aseguró la blanqueada de los Toros en un duelo cerrado desde el montículo.

La victoria por los ganadores fue para Emailin Montilla (2-0), quien tiró un capítulo en blanco, mientras que el salvamento fue para Joe Corbett (5) , quien completó la novena sin que le pisaran el plato.

Las Águilas desperdiciaron una salida de calidad del derecho Óscar de la Cruz (2-1), quien laboró seis episodios de dos carreras y terminó cargando con la derrota.

Ezequiel Durán conectó tres indiscutibles en la ofensiva por las cuyayas.

