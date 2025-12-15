Leones y Águilas dejan en el sótano a Gigantes y a Estrellas

Los triunfos de Leones de Escogido y de Águilas Cibaeñas sobre los Gigantes y las Estrellas Orientales dejaron a los derrotados este domingo en el sótano de la tabla de posiciones de la LIDOM.

LEONES 11-8 GIGANTES

Alexander Canario pegó un jonrón, remolcó dos carreras y anotó tres, y Jonathan Guzmán convirtió dos y tuvo dos empujadas para que los Leones del Escogido borraran una desventaja de seis carreras y ganaran 8-11 a los Gigantes del Cibao este domingo en el béisbol de República Dominicana.

Junior Lake y Pedro Severino remolcaron dos carreras, Sócrates Brito anotó e impulsó una y José Mamolejos anotó en dos oportunidades para los Leones, que sumaron su tercer triunfo consecutivo y están en la cuarta posición, última que proporciona un pase a la postemporada.

Carlos Teller tiró 1.2 entradas sin anotaciones y se quedó con el triunfo y el norteamericano Stephen Nogosek lanzó la novena sin carreras y logró el salvamento.

Leury García fletó un vuelacercas, Luis García Jr. anotó dos, Carlos Peguero empujó dos carreras y Luis de los Santos anotó e impulsó una por los Gigantes, colista entre los seis equipos del torneo.

Sam McWilliams permitió tres carreras en un tercio de entrada y fue el derrotado por los Gigantes.

ESTRELLAS 2-8 ÁGUILAS

Jerar Encarnación remolcó tres carreras y el cubano Elih Marrero produjo dos para encabezar el ataque de las Águilas Cibaeñas en su victoria sobre las Estrellas Orientales, en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

Alberto Rodríguez anotó dos y produjo una y Alfredo Reyes anotó dos veces para redondear el ataque de las cuyayas.

Jean Henriquez lanzó dos entradas en blanco para acreditarse la victoria por las Águilas, dueñas del mejor récord en el campeonato dominicano.

Rodolfo Durán anotó y remolcó una carrera, Robinson Canó tuvo una empujada y Raimel Tapia logró una anotación por las Estrellas, que son quintas en la clasificación.

Oscar de la Cruz perdió el juego al permitir cuatro carreras en 2.1 entradas.

TIGRES 2-3 TOROS

El estadounidense Aaron Brooks tuvo una salida de calidad y Eloy Jiménez disparó un cuadrangular de dos carreras para que los Toros del Este derrotaran a los Tigres del Licey en Santo Domingo.

Brooks lanzó seis entradas de una carrera y recetó tres ponches para obtener la victoria por los Toros, quienes se acercaron a dos victorias de asegurar su clasificación a la postemporada.

Jiménez mandó la pelota sobre la pared en el segundo episodio, con Luis Liberato en las bases, para producir dos carreras, mientras que Bryan de la Cruz anotó la tercera del partido para los taurinos.

El norteamericano Joe Corbett lanzó la novena sin anotaciones y ponchó a dos para acreditarse el salvamento.

Gustavo Núñez remolcó una carrera, Esteury Ruiz y Francisco Mejía pisaron el plato por los Tigres, terceros, con un juego de ventaja sobre los Leones.

El estadounidense Shaun Anderson permitió solo una carrera en cinco entradas, pero cargó con la derrota por los felinos.