Con 21 medallas divididas, 10 de oro, 7 de plata y 4 de bronce, la selección dominicana femenina de pesas destacó en el Campeonato Clasificatorio de Pesas que se celebró en el Pabellón de Halterofilia Puello Herrera del Parque del Este.
Yudelina Mejía, Crismery Santana, Fransheka Matías, Dahiana Ortiz y Verónica Saladín integraron esta selección que tuvo a sus similares de Colombia y Venezuela como escoltas en el podio.
Colombia se hizo de 7 medallas de oro, 9 de plata y 3 de bronce, mientras que Venezuela fue tercera con 5 oro, 8 plata y 2 bronce.
El campeonato fue el primer evento de prueba y el único clasificatorio para los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, pautados para celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto de ese mismo año.
