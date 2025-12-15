Con 21 medallas divididas, 10 de oro, 7 de plata y 4 de bronce, la selección dominicana femenina de pesas destacó en el Campeonato Clasificatorio de Pesas que se celebró en el Pabellón de Halterofilia Puello Herrera del Parque del Este.

Yudelina Mejía, Crismery Santana, Fransheka Matías, Dahiana Ortiz y Verónica Saladín integraron esta selección que tuvo a sus similares de Colombia y Venezuela como escoltas en el podio.

Colombia se hizo de 7 medallas de oro, 9 de plata y 3 de bronce, mientras que Venezuela fue tercera con 5 oro, 8 plata y 2 bronce.

El campeonato fue el primer evento de prueba y el único clasificatorio para los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, pautados para celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto de ese mismo año.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más