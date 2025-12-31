Leones del Escogido vuelven a ganar y esperarán el nuevo año invictos

Junior Lake disparó un jonrón de dos carreras para llevar al triunfo a los Leones del Escogido, quienes esperarán el nuevo año invictos en la semifinal del torneo de Béisbol de República Dominicana, al derrotar este martes 3-2 a los Gigantes del Cibao.

Los Leones mejoraron su registro en 4-0, en la última jornada de la semifinal previo a la pausa por las celebraciones de Año Nuevo.

Con el juego empatado 1-1, dos outs y un corredor en las bases, Lake bateó jonrón ante el lanzador Yovanny Cruz y definió con su batazo la victoria de los escarlatas en el partido en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los Leones contaron con una remolcada por José Marmolejos, así como con anotadas de Michael de la Cruz y Raimel Tapia.

El derecho Radhamés Liz lanzó las primeras 4.2 entradas sin permitir anotaciones, dándole paso al cuerpo de relevo, en el cual Carlos Teller se llevó el triunfo.

El salvamento se lo acreditó Aneurys Zabala, quien logró completar el inning con los Leones en ventaja de una carrera.

Leury García anotó y remolcó una carrera para destacarse en la ofensiva por los Gigantes, quienes aún continúan sin poder ganar en la postemporada.

Fernando Abad fue tocado con una carrera y cargó con la derrota por los Gigantes.

TOROS 8-5 ÁGUILAS

Bryan de la Cruz conectó un jonrón para romper el empate en la octava entrada y remolcó cinco carreras para que los Toros del Este ganaran a las Águilas Cibaeñas en el estadio Francisco Micheli, de La Romana.

De la Cruz, quien también anotó dos, pegó un doble remolcador de una carrera en la primera entrada, agregó otro batazo de dos bases impulsador de una carrera en el tercer inning y sumó su vuelacercas de tres anotaciones en el octavo.

Luis Liberato anotó tres y remolcó una, Eloy Jiménez empujó dos carreras y Gilberto Celestino anotó una para redondear el ataque de los Toros, quienes ganaron su tercer encuentro de esta semifinal.

Miguel Castro ganó el juego al lanzar una entrada sin que le pisaran el plato, mientras que el salvamento fue para Joe Corbett, quien completó un capítulo sin anotaciones.

Webster Rivas y Leody Taveras empujaron dos carreras y Cristhian Adames anotó e impulsó una por las Águilas, quienes tras terminar con el mejor récord en la serie regular han perdido tres de sus cuatro partidos en esta postemporada.

La derrota fue para Richard Rodríguez, quien permitió dos carreras en un tercio de entrada.

Con este resultado, los Leones encabezan el todos contra todos, seguidos de los Toros, de las Águilas y de los Gigantes.

El 2 de enero se reanudará la semifinal cuando los Gigantes visiten a las Águilas en Santiago y los Leones a los Toros en La Romana.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más