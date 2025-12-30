Los Gigantes del Cibao anunciaron en la madrugada de este martes la salida del equipo del mánager José Leger, tras sufrir su tercera derrota consecutiva en la semifinal del torneo de béisbol dominicano.

El anuncio fue realizado por el gerente general, Jaylon Pimentel, quien destacó la entrega mostrada por el estratega durante el tiempo que estuvo al frente del equipo.

“Valoramos el compromiso y la dedicación que José mostró con nuestra franquicia desde el primer día de los entrenamientos. Le deseamos éxitos en sus futuros proyectos”, dijo Pimentel, luego de la derrota 2-4 de los Gigantes ante los Leones del Escogido en el partido celebrado el lunes en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

La gerencia de los Gigantes ha indicado que la salida de Leger y del coach de banca Felipe Rojas, son movimientos que forman parte de una reorganización del cuerpo técnico del equipo para lo que resta de la semifinal.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Bajo las riendas de Leger, los Gigantes concluyeron la serie regular con el tercer mejor registro (24-26), con cuatro victorias seguidas en sus últimos cuatro juegos, pero en lo que va de la semifinal ha perdido sus tres partidos y es colista entre los cuatro equipos que disputan los dos puestos para la final.

Jefry Sierra será el mánager interino para el partido de este miércoles frente a los Leones del Escogido, en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

Asimismo, la organización anunció que Kremlin Martínez se integrará al cuerpo técnico como coach de banca en lugar de Rojas.