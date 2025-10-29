Angel Genao anotó tres veces y remolcó dos carreras, mientras que Steward Berroa y Webster Rivas anotaron e impulsaron dos vueltas cada uno en la exhibición de Águilas Cibaeñas, que se impusieran este martes 15-10 sobre las Estrellas Orientales, en una jornada en la que los Gigantes otra vez perdieron y los Leones van olvidando que comenzzaron la campaña con 4 derrotas seguidas.

Las Águilas (5-1) pegaron 20 imparables y extendieron su dominio sobre las Estrellas (4-3), además de situarse en el liderato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Juan Lagares aportó 3 carreras, Leody Taveras anotó 2 y el cubano J.C. Escarra anotó una y revolcó otra por las Águilas en el estadio Cibao, de Santiago.

Jean Henríquez (1-0) ponchó a 2 bateadores en una entrada y se acreditó el triunfo.

Rodolfo Castro pegó un jonrón, remolcó 3 carreras y anotó 2 para los verdes, que han perdido tres partidos consecutivos.

Leones 7-5 Gigantes

Junior Lake y el puertorriqueño Martín Maldonado desaparecieron la pelota del parque en el tercer triunfo consecutivo de los Leones del Escogido, que extendieron el mal comienzo de temporada de los Gigantes del Cibao.

Además de Lake, quien terminó con 3 carreras remolcadas, y Maldonado, los Leones contaron con el aporte de Erik González y Franchy Cordero, quen agregaron carreras anotadas y remolcadas por los escarlatas.

Los del puertorriqueño Alex Cintrón tuvieron como lanzador ganador al relevista Luis Guerrero (1-1).

El cerrador Jimmy Cordero (2) completó la novena sin anotaciones y se quedó con el salvamento por los Leones (3-4), que comenzó la campaña con 4 derrotas seguidas y han ganado sus últimos 3 juegos.

Johan Rojas conectó un jonrón y produjo 4 carreras, pero Reymin Guduan (0-2) fue atacado con 3 anotaciones en una entrada y perdió el juego.

Los Gigantes (0-5) coquetean con la crisis.

Toros 2-8 Tigres

Willy Adames y el estadounidense Jordan Lawlar remolcaron 2 carreras y anotaron una cada uno en el triunfo de los Tigres del Licey, que anotaron 6 veces en la novena entrada del juego en la casa de los Toros del Este, el estadio Francisco Micheli, de La Romana.

Gustavo Núñez anotó e impulsó una carrera, mientras que el panameño Christian Bethancourt, Francisco Mejía y Mel Rojas Jr. pisaron el plato en una ocasión.

El estelar César Valdez dejó el montículo tras 3.1 entradas de una carrera y tres ponches, en su segunda presentación de la temporada.

El relevista Wander Suero (1-0) tiró un episodio en blanco, con un ponche y se llevó el triunfo por los Tigres.

Jhonkensy Noel pegó jonrón y anotó 2 veces para ser el más destacado en la ofensiva de los Toros.

El estadounidense R.J. Alaniz (0-1) fue atacado con seis anotaciones en la novena entrada y perdió el juego.

