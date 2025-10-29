Azulejos igualan a Dodgers con jonrón que Vladimir Guerrero Jr. le encaja a Ohtani

Con un jonrón de dos carreras de Vladimir Guerrero Jr., los Azulejos de Toronto se impusieron el martes 6-2 en la cancha de los Dodgers de Los Ángeles y empataron 2-2 el global de la Serie Mundial.

Los canadienses se recuperaron mejor del juego maratónico del lunes, que igualó el récord de 18 entradas en una final de las Grandes Ligas, y recuperaron todas sus opciones para alcanzar su primer título en 32 años.

El estelar Shohei Ohtani debutó como lanzador en una Serie Mundial para los Dodgers, obligados ahora a viajar de vuelta a Toronto para lograr su segunda corona consecutiva.

La serie, al mejor de siete partidos, vivirá un quinto episodio el miércoles en Los Ángeles antes de trasladarse a Toronto para el sexto capítulo el viernes y, de ser necesario, un séptimo y último el sábado.

"Sabíamos que iba a ser una gran serie", dijo el mánager de Dodgers, Dave Roberts, en un reconocimiento a su rival. "Este equipo es talentoso, son resilientes y regresaron luchando… Simplemente no tuvimos una respuesta".

La gran incógnita este martes era como iba a influir en ambos equipos el extenuante duelo de la víspera, que se prolongó durante más de seis horas y medios.

Cuando se acercaba la medianoche en Los Ángeles, un jonrón ganador de Freddie Freeman hizo estallar de júbilo las gradas del Dodger Stadium.

Los angelinos se colocaron al frente de la eliminatoria, pero a costa de quemar los brazos de casi todo su bullpen, por lo que este martes necesitaban una larga y productiva apertura de Ohtani.

La última vez que el prodigio japonés subió al montículo, en la Serie de Campeonato ante Milwaukee, vendió una de las mejores actuaciones de la historia con 10 ponches y tres jonrones en ataque.

Este martes Ohtani demostró que es humano, ponchando a seis rivales y cediendo seis hits y una base por bolas en seis entradas.

Al bate apenas sacó una base por bolas en tres turnos, lejos de su extraordinaria noche anterior, en la que pegó dos jonrones y batió un récord de playoffs llegando nueve veces a base.

"En esta época del año enfrentamos a los mejores de los mejores, así que no es tan fácil", dijo Ohtani antes de hacer autocrítica. "Al mismo tiempo, podríamos hacer al menos lo mínimo necesario para anotar algunas carreras".

Ohtani pasó su peor momento en la tercera entrada cuando, en un duelo de titanes con Guerrero Jr., encajó un cuadrangular de dos carreras.

El dominicano, con más responsabilidad ante la baja de George Springer, se convirtió en el jugador de los Azulejos con más cuadrangulares en playoffs, con un total de siete, todos este año.

"Siempre trato de competir por mi ciudad y por el equipo y, cuando compites, suceden cosas buenas", dijo Guerrero Jr, también canadiense por nacimiento.

Fulgurante séptima entrada

Splo 17 horas después del histórico tercer partido, el Dodger Stadium volvió a llenarse con 56.000 aficionados entre los que no faltaron celebridades.

El príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, residentes en California, siguieron la acción desde primera fila portando la característica gorra azul de los Dodgers.

En las tribunas, figuras del cine como Brad Pitt y Sydney Sweeney y del deporte como LeBron James asistieron a otro hito de la ya legendaria carrera de Ohtani, con sus primeros lanzamientos en Serie Mundial.

El astro japonés dominó sus dos primeros turnos mientras cargaba también con el rol de primer bate.

Ohtani recibió base por bolas en su primera aparición y alargó a 11 su racha de turnos embasándose y a seis la de boletos consecutivos, cifras nunca vistas en la historia del Clásico de Otoño.

Un sacrificio del puertorriqueño Kiké Hernández permitió que Max Muncy abriera el marcador para los Dodgers en el segundo inning.

Toronto se puso por delante con el jonrón de Guerrero Jr. y despegó en una séptima entrada de cuatro carreras cuando Ohtani ya había dejado la lomita tras hits hits de Ernie Clement y Daulton Varsho.

El relevista Anthony Banda fue recibido con un sencillo del venezolano Andrés Giménez que produjo la tercera carrera canadiense a cargo de Varsho.

Clement, Giménez y Guerrero Jr. pasaron después por la registradora.

Con cinco carreras de desventaja, los locales apenas maquillaron el resultado en la última entrada con una anotación del dominicano Teoscar Hernández.

