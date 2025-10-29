Llegó el Fenerbahce este martes al Roig Arena con la vitola de ser el vigente campeón de la Euroliga y el mejor equipo defensivo de la competición y salió vacunado con su propia medicina por un Valencia Basket liderado por "El problema" que le secó con un brillante trabajo atrás.

Atento, rápido sobre las líneas de pase, incisivo sobre el bote y con un buen control del rebote defensivo, el Valencia dominó desde la defensa el ritmo del choque, minó la confianza de su rival en el tiro, ganó una renta que le permitió aguantar el arreón final turco y mostró un registro que su habitual torrente ofensivo le hace no necesitar pero que quedó claro que tiene.

El Valencia empezó mejor y esta vez no fue solo por su acierto ofensivo, que lo tuvo y especialmente desde la línea de tres, sino especialmente por una pegajosa defensa y un control de los rechaces en su canasta que le permitió crecer desde atrás.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Echó mano Sarunas Jasikevicius de Wade Baldwin IV y de Wilbekin, a los que había reservado de inicio, para tratar de disipar las dudas que habían aparecido en su equipo, pero la aparición de Darius Thompson mejoró las lecturas ofensivas locales y, con la ayuda de un liberado Jean Montero -que concluyó con doce puntos- y sobre todo de Kam Taylor, la renta local se estiró (27-10, m.9).

El 50 % de tiros de campo del Valencia en el primer cuarto contrastaba con el 31 % de su rival y la entrada en la pista de Isaac Nogués aumentó el mordiente defensivo 'taronja' e incomodó aún más al Fenerbahce, que no encontraba el camino para entrar.

Durante un par de minutos, los locales perdieron algo de precisión y pareció que el equipo turco podría engancharse, pero el Valencia no dejó de provocarle pérdidas y cuando el perseverante Brancou Badio encontró el acierto que se le había resistido la ventaja local se disparó (47-23, m.16).

Se le hizo algo largo el final de la primera parte al Valencia y el Fenerbahce lo leyó. Un apretón final y su mejoría en los tiros de cerca de la canasta le permitió rebajar algo su desventaja pero sobre todo que Baldwin IV entrara en juego (51-35, m.20).

El descanso permitió al Valencia recargar energía y confianza e impulsado por el incombustible Badio salió de nuevo mejor que su rival. Pero esta vez, el Fenerbahce entendió que una nueva desconexión no tendría ya vuelta atrás y endureció su juego.

El equipo turco subió la línea de presión e incomodó a los generadores locales, pero un par de acciones del 'mago' Montero y otras del intenso Josep Puerto le hicieron perder fe. También ayudó el hambre del Valencia en el rebote de ataque y un taponazo de Badio que solucionó así una pérdida (74-55, m.29).

Arrancó el Valencia el último parcial con una cómoda ventaja de veinte puntos que le hizo perder cierta agresividad en ataque, una situación que unida a la repentina puntería del Fenerbahce desde fuera tras 30 minutos aciagos hizo pensar que aún había partido (78-65, m.34).

Pero reapareció entonces Montero para insuflar confianza a los suyos, que recuperaron la verticalidad y sumaron desde la línea de tiros libres para acabar con las esperanzas visitantes y darse el gusto de ganar sin sufrir al campeón de la Euroliga.

– Ficha técnica:

92.- Valencia Basket (27+24+25+16): Montero (12), Moore (7), Taylor (17), Pradilla (7), Reuvers (4) -cinco titular-, Badio (15), López-Arostegui (-), Nogués (-), Thompson (11), Puerto (9), Costello (6) y Sako (4).

79.- Fenerbahce (13+22+21+23): Horton Tucker (16), Hall (2), Biberovic (18), Jantunen (4), Birtch (2) -cinco titular-, Baldwin IV (13), Wilbekin (11), Melli (7), Colson (2), Bacot (4), Birsen (-) y Bitim (-).

Árbitros: Pukl (SLO), Sukys (LTU) y Udyanskyy (GBR). Eliminaron por cinco faltas al local Sako (m.39).

Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Roig Arena, de Valencia, ante 11.267 espectadores. (Nacho Herrero, EFE).-

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más