El Ayuntamiento del Municipio de La Vega declaró oficialmente el próximo lunes 8 de junio de 2026 como “Tarde de Regocijo Municipal”, con motivo de la llegada y recorrido de la Antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La medida quedó establecida mediante la Ordenanza No. 034-2026, aprobada por el Concejo de Regidores y la Alcaldía Municipal, como reconocimiento a la importancia deportiva, cultural y simbólica que representa el paso de la llama por la denominada “Ciudad Olímpica Dominicana”.

Una celebración para toda la comunidad

Las autoridades municipales destacaron que la Ruta Wiche García Saleta: la llama de los valores busca fortalecer la identidad nacional y promover principios como la integración, el esfuerzo y el juego limpio a través del deporte.

En ese mismo orden, hicieron un llamado a instituciones públicas y privadas, centros educativos, organizaciones comunitarias, entidades deportivas y a la ciudadanía en general para sumarse a las actividades programadas y participar en el recibimiento de la antorcha.

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La Vega reafirma su tradición deportiva

La ordenanza resalta el legado histórico de La Vega en el deporte dominicano, al señalar que ha sido cuna de destacados atletas y dirigentes desde 1937, motivo por el cual la llegada de la antorcha representa una oportunidad para reafirmar ese compromiso con el desarrollo deportivo nacional.

Con esta iniciativa, el municipio se prepara para vivir una jornada de entusiasmo y participación ciudadana, convirtiendo el recorrido de la antorcha en una gran fiesta que marcará el camino hacia la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, previstos del 24 de julio al 8 de agosto.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más