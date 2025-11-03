Colimdo.- La brillante tenista dominicana Julianny De La Cruz otra vez pone la bandera dominicana en los más alto tras coronarse este domingo 2 de noviembre campeona del torneo internacional Tennis Europe U16, celebrado con unos 100 tenistas de todo el mundo en Vilas Tennis Academy, en Palma de Mallorca, España.

La criolla De La Cruz dejó en el camino en la final a la valenciana y quinta favorita del torneo Edurne Tortajada, por 7-5 1-0 y retiro.

Previo a la final, Julianny tuvo que vencer a la rumana Ania Curuia, por 7-6 6-0, en la semifinal.

También la dominicana dio cuentas en cuartos de final a Hana Peterlin Pahor, de Eslovenia, por 0-6 6-4 y 7-6.

En los octavos de final Julianny derrotó a la francesa Ayah Hachad, por 6-7 6-4 y 3-0.

Renata Sasonkina, de Bielorrusia, fue una víctima de Julianny en la primera ronda, con sets de 6-7 6-2 y 7-6.

El evento fue celebrado en una cancha de arcilla. El director del torneo fue Cristiano Babuin, Jesús Suárez, el réferi.

Julianny, con tan solo 14 años de edad viene acumulando palmarés importantes para su corta carrera como tenista juvenil.

Actualmente la criolla es 800 en la clasificación Junior de la ITF. Su mejor ranking es de 769.

Recientemente, De La Cruz fue la doble campeona de las Copas Uvero Alto y Bávaro J30. Antes, se coronó en el Torneo Master Cotecc U14 2025, evento celebrado en México.

En lo que va de año, Julianny ha ganado varias paradas del Torneo Nacional Juvenil Grado A, organizado por la Fedotenis.

Así las cosas, la portento tenista dominicana ha trillado un 2025 de ensueño.

