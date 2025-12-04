Judocas dominicanos ganan tres medallas de oro en Lima

Ecuador y Venezuela cosecharon cuatro oros en las competiciones de judo de los Juegos Bolivarianos, mientras que la República Dominicana se llevó tres medallas doradas, y Colombia y Perú otras dos, cada uno.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran hasta el 7 de diciembre en las ciudades peruanas de Ayacucho y Lima.

Los dominicanos sumaron sus tres oros en las categorías de -90 kilos, con Robert Florentino; -81 kilos, con Medickson Del Orbe; y -73 kilos, con Maikor Louis.

De su lado, Colombia alcanzó sus medallas doradas en judo de la mano de Francisco José Balanta (-100) kilos, y de la pareja formada por Andrés Restrepo y Edwin Gómez, en la modalidad de nage no kata.

Mientras, Perú se impuso en las modalidades de katame no kata y kime no kata con la pareja compuesta por Dilmer Calle y Julio Cusi.

También hubo oros para Chile, con Francisco Solís en la división de +100 kilos; y para Panamá, en -48 kilos, con Némesis Candelo.

Otro oro dominicano

El atleta Ignacio Vásquez acaparó la presea de oro en la modalidad sencillo masculino (LM1x) de las competencias de remo que se celebra en la playa Cantolao, en la Punta, como parte de los XX Juegos Bolivarianos.

Vásquez recorrió la distancia de los 200 metros en un minuto, 31 segundos y 96 décimas (1:31.96) para alzarse con el metal de primer lugar y conseguir su segunda presea, tras la plata ganada junto a Wilson José Restituyo en doble par ligero.

Hasta este miércoles, el medallero de los Juegos Bolivarianos lo encabeza Colombia con 263 metales, de los cuales 107 son oros; le sigue Venezuela con 221 medallas, de ellas 69 oros; y Perú, con 188 preseas, entre ellas 54 oros.

