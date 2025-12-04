Sanó castigó al estadounidense Daniel Mengden en la cuarta entrada con su primer jonrón del juego, y en el siguiente episodio conectó otro vuelacercas, con un corredor en las bases, frente al también norteamericano Aidan Anderson, para llegar a nueve jonrones en la temporada.

Oscar de la Cruz lanzó 5.1 episodios de tres carreras y tres ponches para llevarse la victoria por los orientales.

El estadounidense Samad Taylor produjo dos vueltas, en tanto que Kevin Gutiérrez anotó e impulsó una carrera, y Luis García tuvo una empujada por los Gigantes.

Alberto Pacheco perdió el juego al permitir dos carreras en dos tercios de entrada.

TOROS 7-4 LEONES

Jeimer Candelario remolcó dos vueltas y anotó dos carreras para comandar la victoria de los Toros del Este en su enfrentamiento ante los Leones del Escogido en el estadio Francisco Micheli, de La Romana.

El estadounidense Tres Barrera llevó dos carreras al marcador, mientras que Bryan de la Cruz y Eloy Jiménez anotaron dos carreras cada uno por los Toros.

El estadounidense Joe Corbett ponchó a dos en una entrada y se quedó con el rescate.

El relevista José Manuel Fernández completó dos tercios de entrada en blanco y se acreditó la victoria por los Toros.

Héctor Rodríguez fletó un jonrón y Jonathan Guzmán anotó y remolcó una carrera para destacarse en la ofensiva de los Leones.

TIGRES 2-4 ÁGUILAS

Aderlin Rodríguez produjo dos carreras y el panameño Abdiel Mendoza recorrió cinco episodios de dos carreras y cinco ponches para que las Águilas Cibaeñas sometieran a los Tigres del Licey.

Jerar Encarnación empujó una carrera, y Steward Berroa, Webster Rivas y Alberto Reyes tuvieron una anotación por cabeza para que las cuyayas tomaran el triunfo en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

Burch Smith lanzó un capítulo sin anotaciones y salvó el juego por los amarillos.

Los Tigres contaron con remolcadas de los estadounidenses Hayden Senger y David Hensley.

El también estadounidense Shaun Anderson permitió dos carreras en 2.2 entradas y fue el derrotado por los Tigres.

Luego de la jornada, las Águilas (24-8) continúan en primer lugar, los Toros (18-15) marchan segundos, y las Estrellas (16-19) se mantienen en el tercer puesto de la tabla de posiciones, a un juego de Tigres (14-19) y Leones (14-19) quienes comparten el cuarto escalón, a solo medio juego de los Gigantes (13-19).

Para este jueves los Gigantes visitan a los Toros en La Romana y los Leones a las Águilas en Santiago