En las victorias obtenidas por los Leones ante los Gigantes del Cibao y Toros del Este, Marmolejos ha sido un bate determinante, respondiendo en los momentos claves, como lo ha destacado el dirigente de los escarlatas, Ramón Santiago.

Marmolejos "ha sido uno de los jugadores más 'cluch' (bateando bajo presión) de nosotros, por eso está en el lineup (róster), porque sé lo que puede hacer", expresó Santiago, quien es consciente de cómo el veterano inicialista suele responder en la postemporada, etapa en la que ha dejado su huella en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

"Es alguien que viene de ser MVP dos veces en la serie final con los Diablos Rojos. Es un tremendo jugador, tremendo primera base y también buen bateador", dijo el estratega de los Leones.

Los Diablos Rojos han sido los ganadores de la Serie del Rey en las últimas dos temporadas de la LMB, en las que Marmolejos ha conquistado el premio como Jugador Más Valioso (MVP, inglés) al batear de manera combinada para promedio de .515 (33-17), con tres cuadrangulares y 10 vueltas remolcadas en ocho encuentros.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En la actual semifinal con los Leones, Marmolejos ha conectado en los dos primeros juegos cuatro imparables en ocho visitas al plato (.500), registrando entre sus batazos dos dobles, con tres vueltas anotadas y tres empujadas, dando continuidad a su efectividad con el madero en la postemporada, en este caso, del béisbol dominicano.

Sobre su éxito en la postemporada, Marmolejos ha señalado que se ha enfocado en simplificar las cosas, para que el juego le dicte lo que debe hacer ante cada situación.

"Los momentos no son ni muy grandes, ni son muy pequeños, tratar de llevar una mentalidad neutra en cada situación y estar en control. Lo que tratamos siempre es de poner un buen contacto y ver qué te dice la situación de juego, y ahí el béisbol se te hace un poco más fácil", dijo Marmolejos al hablar a la prensa en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

El estelar bateador zurdo e inicialista precisó, además, que el trabajo que realiza cada día lo mantiene preparado y le ha ayudado a tener buenos resultados cuando se le ha presentado la oportunidad de salir al terreno de juego y contribuir con el éxito de su equipo.

"Trabajo todos los días para cuando llegue la oportunidad estar preparado, han llegado los resultados y me siento muy bien con eso", precisó Marmolejos.