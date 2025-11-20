El serbio Nikola Jokic encadenó este miércoles su tercer triple doble consecutivo y el noveno de la temporada, en una jornada de la NBA marcada por una nueva victoria de los Oklahoma City Thunder al ritmo de Shai Gilgeous Alexander, protagonista con otros 33 puntos.

Además, los New York Knicks de Mike Brown doblegaron a los Dallas Mavericks en el American Airlines Center (113-111) para sumar su primera victoria del curso lejos de Nueva York, y los Chicago Bulls ganaron 121-119 a los Portland Trail Blazers con triple sobre la bocina de Nikola Vucevic.

Chicago estuvo a punto de desperdiciar 21 puntos de ventaja en el cuarto período, pero Vucevic rescató al equipo de Billy Donovan para sellar un partido de 27 puntos (5 triples).

Jokic lideró la victoria 125-118 de los Nuggets en el campo de los New Orleans Pelicans con 28 puntos, once rebotes y doce asistencias en 34 minutos en pista.

Apenas 24 horas antes, Jokic había conseguido 36 puntos, 18 rebotes y trece asistencias en una derrota en casa contra los Chicago Bulls.

El pívot serbio, triple MVP de la NBA, lleva nueve triples dobles en catorce partidos disputados este curso.

Los Nuggets tienen un balance de once victorias y tres derrotas que les deja segundos en el Oeste de la NBA, solo detrás de los imparables OKC Thunder (15-1).

Los campeones de la NBA no fallaron este miércoles en casa contra los Sacramento Kings (113-99), con 33 puntos (12 de 24 en tiros) y ocho rebotes de Gilgeous Alexander.

El canadiense anotó 30 o más puntos en trece de los 16 partidos jugados este año.

Contra los Kings, contó con el apoyo de un Chet Holmgren de 21 puntos y siete rebotes para entregar a OKC su séptimo triunfo consecutivo.

En Dallas, Landry Shamet conectó dos triples en el último minuto del cuarto período para entregar a los Knicks un sufrido triunfo en el campo de unos Mavericks en crisis, que este miércoles no pudieron contar con el novato Cooper Flagg, número uno absoluto en el último draft.

Los Knicks, pese a complicarse la vida en los últimos segundos al fallar cinco de sus seis libres, consiguieron su primera victoria fuera de casa tras cuatro derrotas de cuatro. Jalen Brunson fue el máximo anotador con 28 puntos y el dominicano Karl Anthony Towns aportó 18 puntos y catorce rebotes.

Los Mavericks están hundidos en el Oeste con un balance de 4-12. Los Knicks ganaron nueve y perdieron cinco en el Este.

Un Heat-Warriors descafeinado

Los Miami Heat triunfaron por 110-96 en casa contra unos Golden State Warriors lastrados de bajas, encabezadas por las de Steph Curry y Jimmy Butler, quien se perdió el posible reencuentro con la franquicia que dejó el año pasado entre polémicas.

Norman Powell firmó 17 de sus 25 puntos en un cuarto período espectacular y dirigió la victoria de Miami con diez de catorce en tiros de campo y cuatro de siete en triples.

Bam Adebayo aportó 9 de sus 20 puntos en el cuarto período, mientras que Andrew Wiggins sumó 17. El mexicano Jaime Jáquez Jr contribuyó con 12 puntos y 7 asistencias.

Los Heat tumbaron a unos Warriors sin Curry, Butler, Draymond Green ni Al Horford.

Entre los demás resultados de la noche, los Indiana Pacers cortaron su racha de ocho derrotas consecutivas gracias a su 127-118 a los Charlotte Hornets.

Los Pacers disputaron las Finales NBA el curso pasado, pero vieron derretirse sus ambiciones en esta campaña tras la lesión en el tendón de Aquiles de Tyrese Haliburton.

Contra los Hornets, el mejor de Indiana fue Bennedict Mathurin con un doble doble de 24 puntos y doce rebotes, mientras que Pascal Siakam aportó 22 puntos.

Los Minnesota Timberwolves impusieron su ley ante los modestos Washington Wizards (32 puntos y 10 rebotes de Julius Randle), y los Toronto Raptors asaltaron Philadelphia (112-121 con 22 puntos de RJ Barrett y Brandon Ingram).