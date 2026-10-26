Jairo Asencio habría sufrido un ACV y se encuentra fuera de peligro, según Jordany Valdespín

El veterano lanzador dominicano Jairo Asencio, reconocido como el líder histórico en juegos salvados de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) que comprometió su salud y afectó parte de su movilidad, según informó el expelotero Jordany Valdespín a través de sus redes sociales.

La información fue difundida este lunes 26 de octubre mediante un video publicado por Valdespín, quien explicó que recibió una llamada anónima en la que le comunicaron lo sucedido con el exlanzador de los Tigres del Licey.

De acuerdo con su relato, Asencio atravesó momentos críticos, pero logró estabilizarse gracias a la atención médica recibida y actualmente se encuentra fuera de peligro y recuperándose en su residencia, en San Cristóbal.

La publicación también fue compartida por el editor deportivo Héctor Gómez, lo que contribuyó a su difusión en las redes sociales.

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Valdespín aseguró que la información le causó una fuerte impresión debido a la trayectoria de Asencio y a las circunstancias que, según su fuente, rodearon la situación de salud del exjugador.

Asencio habría perdido parte de su movilidad

Durante el video, Jordany Valdespín explicó que el accidente cerebrovascular habría provocado dificultades de movilidad en algunas partes del cuerpo del lanzador.

Sin embargo, señaló que su condición ha mejorado y que actualmente continúa su recuperación en casa.

El expelotero también indicó que Asencio recibió la visita de otro exjugador y su esposa, quienes acudieron a conocer su situación y ofrecerle apoyo.

Asimismo, afirmó que representantes de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales de la República Dominicana (Fenapepro) se acercaron para conocer las necesidades del lanzador y brindarle asistencia.

Valdespín también mencionó una supuesta falta de apoyo en determinados aspectos relacionados con los traslados médicos, aunque reconoció que no disponía de información suficiente para precisar lo ocurrido ni identificar a los responsables.

El exjugador aprovechó su intervención para exhortar a los peloteros activos a respaldar las organizaciones que trabajan en beneficio de sus compañeros, especialmente ante situaciones de salud o dificultades económicas después de concluir sus carreras.

También expresó sus deseos de pronta recuperación para Jairo Asencio.

Hasta el momento, la información sobre el presunto accidente cerebrovascular y el estado de salud del lanzador procede del testimonio de Valdespín, quien señaló que su fuente es anónima. No se dispone de una confirmación médica directa ni de declaraciones públicas de Asencio o sus familiares sobre lo ocurrido.

¿Quién es Jairo Asencio?

Jairo Asencio es un lanzador dominicano nacido en Sabana Grande de Palenque, San Cristóbal, considerado uno de los relevistas más destacados en la historia del béisbol profesional de la República Dominicana.

Su nombre está estrechamente vinculado a los Tigres del Licey, equipo con el que desarrolló gran parte de su trayectoria en el campeonato invernal dominicano y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de su cuerpo de relevistas.

Asencio se destacó principalmente como cerrador, una función en la que debía preservar la ventaja de su equipo durante las últimas entradas de los partidos.

A lo largo de su carrera estableció el récord histórico de juegos salvados de LIDOM, una marca que lo convirtió en referente de esa especialidad.

Hasta noviembre de 2025, acumulaba 218 rescates, contando sus actuaciones en la serie regular, semifinales y finales del campeonato dominicano.

Además de sus logros en la pelota invernal, Asencio tuvo experiencia en las Grandes Ligas, donde lanzó para organizaciones como los Bravos de Atlanta, Indios de Cleveland, Cachorros de Chicago y Orioles de Baltimore.

También jugó en el béisbol profesional de otros países y formó parte de la selección dominicana que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En noviembre de 2025, los Tigres del Licey anunciaron su salida del equipo, poniendo fin a una extensa etapa en la que se consolidó como uno de los cerradores más importantes de la organización.

Su trayectoria lo mantiene como una figura destacada del béisbol dominicano, especialmente por sus actuaciones en situaciones decisivas y por el récord de salvamentos que estableció en el campeonato nacional.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más