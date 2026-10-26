La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) continúa este lunes 26 de octubre con la temporada 2026-2027 del béisbol invernal dominicano, con la reanudación del encuentro pendiente entre las Estrellas Orientales y las Águilas Cibaeñas.

El partido está programado para las 7:30 de la noche en el Estadio Cibao, en Santiago.

El encuentro no corresponde a un enfrentamiento nuevo, sino a la continuación del juego suspendido por lluvia el miércoles 21 de octubre, cuando ambos equipos estaban empatados sin carreras en la parte baja de la segunda entrada.

Estrellas y Águilas retoman partido pendiente

Las Estrellas Orientales y las Águilas Cibaeñas volverán al terreno para completar el compromiso que quedó detenido debido a las condiciones climáticas.

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El juego se reanudará desde la situación en que fue suspendido, con el marcador 0-0 y en la segunda entrada, por lo que ambos equipos continuarán el encuentro sin comenzar uno nuevo desde cero.

La reanudación permitirá a las dos franquicias completar el partido correspondiente a la serie regular de la temporada 2026-2027.

Partidos de LIDOM hoy, lunes 26 de octubre

Estrellas Orientales vs. Águilas Cibaeñas: 7:30 p. m., Estadio Cibao, Santiago. Reanudación del partido suspendido por lluvia el 21 de octubre, con marcador 0-0 en la segunda entrada.

Los aficionados pueden consultar el calendario, los resultados y las posiciones de la temporada en el portal oficial de LIDOM.