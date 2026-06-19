La provincia de Monte Plata, reconocida por su tradición atlética y sus paisajes naturales, vive un proceso de transformación sin precedentes en el deporte escolar gracias a las inversiones del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), que ha ejecutado una amplia agenda de infraestructura en distintos municipios.

El plan incluye la construcción de dos polideportivos techados en la provincia, convirtiéndola en la única del país con ese nivel de inversión simultánea. La más reciente entrega se realizó en el Centro Educativo Morayma Veloz de Báez, en Bayaguana, con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña. La instalación cuenta con piso sintético, gradas, parales profesionales y sistemas de ventilación para mejorar las condiciones de los atletas escolares.

El director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, destacó que la gestión se basa en obras concretas y en el fortalecimiento del deporte escolar. Señaló que en Monte Plata se está “pagando una deuda histórica” con espacios adecuados para la formación de niños y jóvenes.

En Bayaguana también se ejecutó el remozamiento de la pista de atletismo del Complejo Deportivo Isaac Ogando, además de apoyo constante al Centro de Iniciación Deportiva Escolar (CIDE) con utilería y acompañamiento técnico. A esto se suma la creación de una aula de psicomotricidad para la primera infancia y la instalación de piso sintético en el Liceo en Artes Profesor Félix Rafael Nova.

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Estas intervenciones han permitido que la provincia sea sede de importantes eventos nacionales, como finales de torneos escolares de atletismo y campeonatos U16-U18, consolidando su rol como referente del deporte escolar en el país.

En el distrito municipal de Los Botados, el INEFI inauguró un polideportivo techado con iluminación LED en el Politécnico General Eusebio Manzueta, una obra que beneficiará a más de 1,500 estudiantes y a la comunidad. El espacio integrará disciplinas como béisbol, atletismo y deporte adaptado, convirtiéndose en un centro comunitario multifuncional.

El impacto del programa también se extiende a Sabana Grande de Boyá, donde se han entregado utilerías deportivas y mejorado instalaciones escolares, además de intervenciones en centros educativos como la Escuela Ercilia Pepín.

De acuerdo con las autoridades, estas obras buscan no solo mejorar la infraestructura deportiva, sino también fortalecer la formación integral de los estudiantes, fomentar la disciplina y contribuir a la reducción de la vulnerabilidad social en la provincia.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más