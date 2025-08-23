Inauguran polideportivo en PUCMM de Santiago auspiciado por Banreservas

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, inauguró el polideportivo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de Santiago, obra auspiciada por el Banco de Reservas en cumplimiento de un acuerdo suscrito entre ambas instituciones.

Raquel Peña valoró las nuevas instalaciones deportivas puestas a disposición de cientos de universitarios de la institución de estudios superiores.

“Esta obra se suma a un esfuerzo amplio en favor del deporte y la juventud que, desde nuestro Gobierno y bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, asumimos como un compromiso sin precedentes”, precisó la vicemandataria.

El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, afirmó que esta obra demuestra la firme visión y compromiso, tanto de la universidad como del banco, en beneficio de la comunidad educativa y de todos sus moradores, con pasión por los deportes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Estuvieron en el acto: Daniel Rivera, senador de la provincia de Santiago; Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas; Secilio Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; y Rosa Santos, gobernadora de Santiago.

“De esta manera, seguimos demostrando que apoyar al deporte ha sido una constante de Banreservas y que su presidencia ejecutiva actual, junto a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, están muy conscientes del alto valor educativo del deporte”, expresó.

La instalación deportiva incluye una cancha multifuncional apta para baloncesto, voleibol y fútbol, así como espacios preparados para albergar eventos multitudinarios de tenis de mesa, judo, kárate, taekwondo y ajedrez.

El tabloncillo profesional está certificado por la FIBA, ya que garantiza estándares de calidad para competencias nacionales e internacionales. Además, cuenta con graderías modernas con capacidad para 444 personas, vestidores con duchas, baños, cuarto eléctrico y de datos, y áreas de almacenamiento para utilería deportiva.

Deporte y recreación

Aguilera explicó que los trabajos incluyeron el remozamiento completo de la cancha, tales como el reforzamiento del suelo, el armado del armazón de la estructura metálica del techo, la confección de graderías y barandas, pintura, espacios para baños, entre otros, cumpliendo con todos los requisitos necesarios para este tipo de edificaciones. El área abarca un espacio de aproximadamente 1,150 metros cuadrados.

Manifestó que la obra constituye un espacio idóneo para que los niños y jóvenes que desean practicar deportes puedan ejercitarse, en procura de una excelente salud física y una sana recreación para ellos y sus familias.

El rector de la PUCMM, Secilio Espinal, resaltó que las modernas y acogedoras instalaciones deportivas auspiciadas por Banreservas contribuirán a promover el bienestar integral de la comunidad universitaria.

Las líneas de la nueva cancha multifuncional, dijo Secilio Espinal, fueron estructuradas al tono de la visión institucional de la universidad: formar hombres y mujeres comprometidos con la transformación social, desde una formación inspirada en una filosofía humanística y cristiana.

Banreservas y PUCMM han consolidado una alianza para desarrollar proyectos, como la apertura del Banreservas Café en Santo Domingo, en la sede académica de esa localidad, un innovador modelo de negocios dirigido a los futuros profesionales que se forman en dicha institución de altos estudios.

La instalación deportiva incluye una cancha multifuncional apta para baloncesto, voleibol y fútbol, así como espacios preparados para albergar eventos multitudinarios de tenis de mesa, judo, kárate, taekwondo y ajedrez.

El tabloncillo profesional está certificado por la FIBA, ya que garantiza estándares de calidad para competencias nacionales e internacionales. Además, cuenta con graderías modernas con capacidad para 444 personas, vestidores con duchas, baños, cuarto eléctrico y de datos, y áreas de almacenamiento para utilería deportiva.

El acto inaugural fue presenciado por representantes gubernamentales, autoridades académicas, ejecutivos de Banreservas, líderes deportivos, estudiantes y colaboradores.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más