Oklahoma City tomó revancha frente a los Blazers

Tras los primeros 21 partidos de la temporada, Oklahoma City se ha consolidado como el mejor equipo de la NBA con un balance de 20 victorias y apenas una derrota, precisamente la que sufrió ante los Blazers dirigidos por el brasileño Tiago Splitter.

En el Moda Center (Portland), la historia fue completamente distinta gracias a los 26 puntos del canadiense Gilgeous-Alexander, diez de ellos desde la línea de tiros libres.

"Queríamos jugar con determinación", afirmó el escolta, Jalen Williams. "Eso deriva en errores no forzados del rival y abre el partido para nosotros, también nos eleva la intensidad en defensa".

"Es bueno que tengamos partidos cerrados, siempre trato de mantenerme en conexión con el equipo, tenemos un cuadro muy talentoso".

Los campeones defensores cuentan con el mejor inicio de temporada desde la temporada 2015-16 en la que Golden State ganó los primeros 20 partidos de manera consecutiva.

Por los Blazers, el israelí Deni Avdija destacó con un triple doble de 31 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias.

Dominicano Anthony-Towns se luce ante Toronto

Karl-Anthony Towns #32 de los New York Knicks reacciona en la primera mitad contra los Milwaukee Bucks en el Madison Square Garden el 28 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Los New York Knicks no tuvieron problemas para superar 116-94 a los Toronto Raptors frente a 19.812 aficionados en el mítico Madison Square Garden en el corazón de Manhattan.

El cuadro canadiense anotó la primera canasta del partido y sostuvo el liderato por unos segundos, el resto del juego fue todo para los neoyorquinos que tuvieron una racha de hasta 14 puntos al hilo.

El dominicano Karl Anthony-Towns fue el máximo anotador con 22 puntos mientras que el alero Josh Hart completó un doble-doble con 20 puntos y 12 rebotes.

"Fuimos muy disciplinados esta noche", comentó Hart. "Trato de correr y hacer mi mejor esfuerzo, todas las noches me toca hacer algo diferente".

Hart, de 30 años, suma 48 rebotes y 28 asistencias en sus últimos cuatro partidos.

Jalen Brunson, a quien Mike Brown consideró un candidato al premio al Jugador Más Valioso (MVP), fue el tercer mejor anotador con 18 unidades en una noche de pobre efectividad desde la cancha con un 32% (6/19).

Pese a la derrota, Toronto reporta una mejora significativa en sus primeros 20 partidos con 14 triunfos y seis derrotas a diferencia de los cinco triunfos y 15 derrotas del 2024.

Doncic lidera a los Lakers ante ausencia de James

Los Angeles Lakers derrotaron 133-121 a los New Orleans Pelicans en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California.

Ante la ausencia de LeBron James por una molestia en su pie izquierdo, Luka Doncic tomó las riendas con 34 puntos, capturando 12 rebotes y sirviendo siete asistencias.

La lucha fue compartida con Austin Reaves, quien fue el segundo mejor anotador del cuadro angelino con 33 unidades.

"Es importante seguir luchando aunque estemos arriba por 20″, destacó Reaves. "Los entrenadores nos motivan a seguir en el mismo nivel y algunas veces no hacemos caso, es culpa de los jugadores".

"Trato de jugar de una manera correcta, buscar los lanzamientos que nos favorecen y nada más".

Los 46 puntos de los Lakers en el primer cuarto se convirtieron en un récord en la temporada y marcaron la ruta a su séptima victoria consecutiva.

Con un récord de 15 triunfos y cuatro derrotas, Los Ángeles se ubica en el segundo puesto de la Conferencia Oeste.