Colimdo.- Con una delegación de 10 atletas, el judo de la República Dominicana tomará parte, desde este lunes, en los XX Juegos Bolivarianos que se celebran en Ayacucho y Lima, Perú.
La representación de judo dominicana, integrada por seis atletas en la rama masculina y cuatro en femenino, partió el sábado a Lima como parte del programa de preparación de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
El torneo de judo de los Juegos Bolivarianos se llevará a cabo del 1 al 3 de diciembre en el Polideportivo 03 del Complejo Deportivo de la Videna con delegaciones de 12 países.
La representación quisqueyana está integrada por Heriberto De Aza, en -66 kilos; Maikor Louis Pierre, en -73 kilos; Medickson del Orbe, en -81 kilos; Robert Florentino, en -90 kilos; Oscar Santana, en -100 kilogramos, y José Nova, en +100 kilos.
En femenino hicieron el viaje Samantha Josefa, en -52 kilos; Creymarlin Valdez, en -63 kilos; Esmeralda Damiano, en -70 kilos, y Eiraima Silvestre, en -78 kilos.
Los atletas están acompañados por los entrenadores Wander Mateo y Domingo Asencio, así como Mindry Marte, como delegada.
En los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, la República Dominicana ganó dos medallas de oro en judo, una de bronce y otra de plata en el equipo mixto. Los oros fueron para Moira Morillo y José Nova.
El equipo mixto ganó bronce al superar 4-0 a Colombia, con puntos de Coral Velásquez, Elmert Ramírez, Albis Castro y Moira Morillo.
Los atletas de judo llegan a los Juegos Bolivarianos luego de agotar un amplio programa de preparación en el Albergue Olímpico, así como una base de entrenamiento en Brasil.
